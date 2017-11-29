Священник прокомментировал освящение ракеты "Союз-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможности поломок, прокомментировал священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко высказыванием протодиакона Андрея Кураева о неудачном запуске спутника "Метеор-М".

Кураев высказался по поводу неудачного пуска с космодрома Восточный в эфире радиостанции "Говорит Москва", заявив, что священники РПЦ, освящающие ракеты, должны отвечать за аварии с ними. По информации Благовещенской епархии, 26 ноября по приглашению руководства космодрома и представителей "Роскосмоса" правящий архиерей епископ Лукиан совершил молебен на начало благого дела на территории стратегического объекта и "преподал благословение специалистам, участвующим в историческом событии". Владыка окропил приготовленную к старту ракету, метеорологический спутник, а также персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

"Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так, если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и бога",- сказал Шевченко РИА Новости.

Также он отметил, что Кураев "некогда был блестящим богословом, а допускает популистские высказывания".

Как сообщалось ранее, во вторник неудачей закончился запуск спутника "Метеор-М" №2-1, запущенного на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный: он не был выведен на целевую орбиту, как и 18 других микроспутников. Как сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, теперь они будут недоступны для использования и представляют собой космический мусор.

Этот пуск стал вторым в истории космодрома Восточный. Первый пуск с нового российского космодрома состоялся 28 апреля прошлого года и прошел успешно. Как ранее заявлял РИА Новости источник в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением.