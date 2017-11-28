Геологи опровергли главную теорию исчезновения Индской цивилизации

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Пересыхание рек вряд ли могло уничтожить одну из первых цивилизаций Земли, существовавшую в долине реки Инд четыре тысячи лет назад, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Это открытие ставит под сомнение все современные теории о том, как возникали и росли города в древних цивилизациях мира и как на этот процесс влияли доступные им природные ресурсы. Вопреки текущим представлениям, исчезновение крупной реки, а не ее появление, запустило процесс роста Индской цивилизации и ее крупнейших городов-государств", — заявил Санджив Гупта (Sanjeev Gupta) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Индская, или Хараппская, цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200-1900 годах до нашей эры.

В этот период возникла система межгородской и "международной" торговли, планирование городских поселений, санитарные сооружения, были стандартизированы меры и весов, а влияние Индской цивилизации распространилось на весь субконтинент.

После 1900 года до нашей эры она начала приходить в упадок, что ученые связывают с изменением климата в регионе, который из-за ослабления муссонов стал холоднее и суше. С другой стороны, полученные недавно данные по климату Земли за последние десять тысяч лет, показывают, что климат Индостана радикально менялся и в более ранние исторические эпохи, что заставляет ученых спорить о том, почему Хараппская цивилизация не исчезла раньше.

Гупта и его коллеги обнаружили, что эти споры не имеют смысла, так как наличие или отсутствие рек, по всей видимости, никак не влияло на жизнь Мохенджо Даро и других крупнейших городов долины Инда, пытаясь найти следы мифической реки Сарасвати, на берегах которых были расположены эти мегаполисы древности.

Как сегодня считают ученые, Сарасвати, если она действительно существовала, протекала по территории современной пустыни Тар, и она могла пересохнуть примерно 2 тысячи лет назад из-за того, что один из ее притоков, Сатледж или Ямуна, резко поменял свое русло из-за климатических сдвигов или каких-то геологических процессов.

Авторы статьи попытались проверить, так ли это на самом деле, пытаясь найти следы русла Сарасвати и ее притоков на территории древнего города Калибанган, расположенного на западе современной Индии, и соседних с ним "полисов" Индской цивилизации.

Спутниковые снимки, полученные НАСА и другими космическими агентствами в последние годы, показывают, что на территории Калибангана и его соседей присутствует достаточно большой желоб, Гхаггар-Хакра, который может быть руслом Сарасвати или какой-то другой древней реки. По мнению Гупты, он является древним руслом реки Сатледж, так как его северный конец находится очень близко к ее текущим истокам.

Гупте и его коллегам удалось найти следы этого желоба внутри древних городов Индии и собрать образцы грунта с его дна. Когда ученые вычислили возраст самых верхних слоев этих пород по продуктам распада урана и тория в зернах песка, их ожидало крайне неожиданное открытие – оказалось, что река изменила свой ход не четыре тысячи, а восемь тысяч лет назад, задолго до исчезновения и даже появления Индской цивилизации.

Как отмечают ученые, русло Сатледжа начало сдвигаться примерно 15 тысяч лет назад, когда сила муссонов начала ослабевать, и примерно через 7 тысяч лет оно сдвинулось примерно на 150 километров к северу, что лишило пустыню Тар одну из ее главных водных артерий еще до того, как там появились крупные поселения людей.

Иными словами, история появления и исчезновения Индской цивилизации переворачивается с ног на голову – она появилась тогда, когда Сатледж и Сарасвати пересохли, а источником воды для нее были, по всей видимости, временные реки и озера, возникавшие в будущей пустыне Тар во времена сезонов дождей. Как именно города могли выживать и развиваться в таких условиях, пока не понятно, а история их исчезновения стала еще более загадочной.

Более того, данное открытие, как отмечает Гупта, делает Индскую цивилизацию уникальной по сравнению с Древним Египтом и Месопотамией, чье существование и развитие напрямую зависело от Нила, Тигра и Евфрата. Их сравнение, по мнению ученых, может помочь историкам понять, что именно помогало жителям долины Инда выживать в таких условиях и раскрыть причины исчезновения их цивилизации.