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РИА Наука

Второй пуск с Восточного: 19 спутников не выведены на целевую орбиту

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Главное за 28 ноября 2017 года (11)
18:4028.11.2017
(обновлено: 18:53 28.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Неудачей закончился запуск спутника "Метеор-М" №2-1, запущенного на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный: он не был выведен на целевую орбиту, как и 18 других микроспутников. Как сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, теперь они будут недоступны для использования и представляют собой космический мусор.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Второй пуск с Восточного обернулся провалом: 19 спутников не выведены

Нынешний пуск стал вторым в истории космодрома Восточный. Первый пуск с нового российского космодрома состоялся 28 апреля прошлого года и прошел успешно. Как заявлял РИА Новости источник в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением.

В Кремле пока не располагают информацией о том, что именно произошло, и ждут отчета соответствующих ведомств, в первую очередь, "Роскосмоса".

Согласно экспертному мнению, произошедшее не повлияет на следующий запуск с космодрома Восточный, который намечен на декабрь, но при этом ЧП со спутниками ударит по имиджу РФ как поставщика услуг по коммерческим запускам.

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© Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз" с "Метеором-М" с космодрома "Восточный"

Утраченный груз

Основной нагрузкой запущенной сегодня ракеты "Союз-2.1б" был гидрометеорологический спутник "Метеор-М", в качестве попутной – 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Не вышел на орбиту: "Роскосмос" сообщил о неудачном запуске "Метеора-М"

Как сообщил "Роскосмос", в результате работы ракеты-носителя "Союз-2.1б" головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту.

"Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации", — говорится в релизе.

Как заявлял РИА Новости источник в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

"Метеор-М" №2-1 — третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации. С помощью аппарата могли бы быть получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые мог бы получать спутник, позволили бы определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также оценивать составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Космический аппарат Метеор-М. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
"Метеор-М" и 18 микроспутников можно считать утраченными, заявил источник

Также на орбиту не был доставлен "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту была установлена камера для ДЗЗ с разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

С Восточного также не удалось вывести на орбиту спутники LEO Vantage — группировку малых аппаратов связи, которая должна была начать работу в 2021 году, AISSat — серию норвежских спутников мониторинга морей, IDEA — спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США), и SEAM — аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.

Космический мусор

Как сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, "Метеор-М"2-1 и 18 микроспутников будут недоступны для использования и представляют собой космический мусор, местонахождение которого выяснится в ближайшее время.

Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров на космодроме Восточный перед стартом ракеты-носителя Союз-2.1б. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин рассказал о строительстве второй очереди космодрома Восточный

"Все спутники — российские и зарубежные, выводимые на разные орбиты с помощью разгонного блока "Фрегат" — однозначно можно считать утраченными, независимо от того, находятся ли они на нерасчетной орбите или упали в океан. Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты", — отметил собеседник агентства.

"Поэтому с точки зрения засорения космического пространства даже хуже, если спутники вместе с "Фрегатом" остались на низкой орбите: спасти их невозможно, и теперь это просто космический мусор", — добавил он.

В Кремле ждут информацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают детальной информации о нештатной ситуации в ходе запуска с Восточного, пока не стоит спешить с выводами.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Якутии на поиски отделившихся частей "Союза-2.1б" отправили беспилотники

"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, доложено ли президенту о неудачном пуске с космодрома Восточный и о том, последуют ли за этим оргвыводы.

"Пока информации как таковой нет", — добавил Песков.

На третий пуск не повлияет

По мнению директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадия Корниенко, потеря связи со спутником или даже потеря самого спутника не повлияет на следующий запуск с космодрома Восточный, который намечен на декабрь.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Источник предположил проблему с отделением "Метеора" от разгонного блока

"Вряд ли это повлияет (на следующий пуск — ред.), думаю, все наладят. Потеря связи – это нередкое явление, и причин может быть много. Одно дело, когда что-то с ракетой или ступенями, то тут все в порядке, а другое – спутник не вышел на связь или спутник потерян", — сказал Корниенко.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков полагает, что сегодняшняя неудача ударит по имиджу России как поставщика услуг в области коммерческих космических запусков.

"Я не могу сказать, что это кардинально ухудшит позиции России (на рынке коммерческих запусков). Но эта ситуация ударяет по имиджу (страны) и не добавляет плюсов нашей ракетно-космической отрасли", — сказал Железняков.

Спутник застрахован

Риски при запуске и летных испытаниях спутника "Метеор-М" застрахованы АО "Согаз" и ещё тремя российскими страховщиками на 2,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Согаза". Там же отметили, что на данный момент "Согаз" не располагает официальными сведениями о судьбе спутника, поэтому говорить о чем-либо конкретном пока преждевременно.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2014-2017 годах

"Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования", — заключили в пресс-службе.

"Предварительно можем подтвердить, что "Ингосстрах" участвовал в страховании запуска спутника "Метеор-М", доля компании составляет 35%. Окончательное решение по выплате будет приниматься после проведения расследования всех обстоятельств происшествия", — сказали агентству в пресс-службе этой компании. Кроме того, в ВСК РИА Новости сообщили, что они тоже являются страховщиками спутника.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
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РИА Наука
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vi77
Зато зрителей собрали!!! А пиар-то какой был.
Работать надо, а не с американцев пример брать.
18:48
28.11.2017
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Elena Zhelyazkova
Да, космос - это непросто. Аварии всегда были и будут. Увы.
18:46
28.11.2017
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