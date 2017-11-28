Не вышел на орбиту: "Роскосмос" сообщил о неудачном запуске "Метеора-М"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту. Специалисты "Роскосмоса" анализируют информацию.
Ранее источник в космической отрасли сообщил, что они могли рухнуть в океан.
"Если до сих пор нет подтверждения выведения основной нагрузки — спутника "Метеор" — допускаю, что нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. В таком случае, падение могло произойти в океане в районе Антарктиды", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не спешить с выводами после нештатной ситуации со спутником.
"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации Роскосмос", — заявил он.
Ее полет контролировали боевые расчеты наземных средств управления ВКС.
Выход "Метеора" на расчетную орбиту высотой 825,5 километра был запланирован на 9:42 мск, после чего он должен был начать передавать телеметрию.
"Метеор-М" — третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью них можно оценивать условия для полетов авиации.
Спутники попутной нагрузки
Среди 18 малых спутников попутной нагрузки был "Бауманец-2", разработанный студентами МГТУ имени Баумана по заказу университета в НПО Машиностроения.
Кроме того, на орбиты должны были выйти десять аппаратов слежения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат D-StarOne.
Первый запуск с космодрома состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.
Поиски частей "Союза"
В двух российских регионах уже начали искать отделившиеся части "Союза".
В Амурской области шла разведка беспилотниками, в среду начнет работу поисковая группа. Планируется расчистить место для посадки вертолета, после этого приступят к сборке частей для вывоза их в город Циолковский. Предполагается, что боковые блоки упали в Тындинском и Зейском районах Амурской области.
Обломки сначала зафиксируют с помощью радаров, после чего беспилотники определят их точное местонахождение, потом к работе приступят поисковые отряды специалистов Роскосмоса, которые эвакуируют отделившиеся части.
"Нередкое явление"
Потеря связи со спутником или даже потеря самого спутника не повлияет на следующий запуск с космодрома Восточный, который намечен на декабрь, считает директор Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадий Корниенко.
"Потеря связи — это нередкое явление, и причин может быть много. Одно дело, когда что-то с ракетой или ступенями, то тут все в порядке, а другое — спутник не вышел на связь или спутник потерян", — сказал он.