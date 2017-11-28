Не вышел на орбиту: "Роскосмос" сообщил о неудачном запуске "Метеора-М"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту. Специалисты "Роскосмоса" анализируют информацию.

Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" вывели на заданную промежуточную орбиту. Однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт.

Ранее источник в космической отрасли сообщил, что они могли рухнуть в океан.

"Если до сих пор нет подтверждения выведения основной нагрузки — спутника "Метеор" — допускаю, что нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. В таком случае, падение могло произойти в океане в районе Антарктиды", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не спешить с выводами после нештатной ситуации со спутником.

"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации Роскосмос", — заявил он.

Во вторник с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1 и 18 космических аппаратов попутной нагрузки.

Ее полет контролировали боевые расчеты наземных средств управления ВКС.

Выход "Метеора" на расчетную орбиту высотой 825,5 километра был запланирован на 9:42 мск, после чего он должен был начать передавать телеметрию.

"Метеор-М" — третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью них можно оценивать условия для полетов авиации.

Спутники попутной нагрузки

Среди 18 малых спутников попутной нагрузки был "Бауманец-2", разработанный студентами МГТУ имени Баумана по заказу университета в НПО Машиностроения.

Под головным обтекателем ракеты располагался аппарат LEO Vantage, норвежский спутник мониторинга морей AISSat-3, наблюдатель за космическим мусором IDEA и спутник для исследования магнитосферы Земли SEAM.

Кроме того, на орбиты должны были выйти десять аппаратов слежения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат D-StarOne.

Первый запуск с космодрома состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.

Поиски частей "Союза"

В двух российских регионах уже начали искать отделившиеся части "Союза".

В Амурской области шла разведка беспилотниками, в среду начнет работу поисковая группа. Планируется расчистить место для посадки вертолета, после этого приступят к сборке частей для вывоза их в город Циолковский. Предполагается, что боковые блоки упали в Тындинском и Зейском районах Амурской области.

Ранее сообщалось, что отделяющиеся части ракеты "Союз-2.1б" упадут в двух районах Якутии — Алданском и Вилюйском.

Обломки сначала зафиксируют с помощью радаров, после чего беспилотники определят их точное местонахождение, потом к работе приступят поисковые отряды специалистов Роскосмоса, которые эвакуируют отделившиеся части.

"Нередкое явление"

Потеря связи со спутником или даже потеря самого спутника не повлияет на следующий запуск с космодрома Восточный, который намечен на декабрь, считает директор Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадий Корниенко.

"Потеря связи — это нередкое явление, и причин может быть много. Одно дело, когда что-то с ракетой или ступенями, то тут все в порядке, а другое — спутник не вышел на связь или спутник потерян", — сказал он.