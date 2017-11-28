Потеря "Метеора" не повлияет на третий пуск с Восточного, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Потеря связи со спутником или даже потеря самого спутника не повлияет на следующий запуск с космодрома Восточный, который намечен на декабрь, сообщил РИА Новости директор Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадий Корниенко.

"Роскосмос" сообщил, что спутник "Метеор-М" №2-1, запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный не выведен на целевую орбиту. В ходе первого планового сеанса не удалось установить связь с космическим аппаратом, ведется анализ информации.

"Вряд ли это повлияет (на следующий пуск — ред.), думаю, все наладят. Потеря связи – это нередкое явление, и причин может быть много. Одно дело, когда что-то с ракетой или ступенями, то тут все в порядке, а другое – спутник не вышел на связь или спутник потерян", — сказал Корниенко.

Сегодня осуществлён пуск РН "Союз-2.1б". Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом "Метеор-М" не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc — РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 ноября 2017 г.

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Как заявлял РИА Новости источник в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

Нынешний пуск стал вторым в истории космодрома Восточный. Первый пуск с нового российского космодрома состоялся 28 апреля прошлого года и прошел успешно.