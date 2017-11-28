МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кремле ожидают детальной информации о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный, пока не стоит спешить с выводами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации Роскосмос", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, доложено ли президенту о новом неудачном пуске с космодрома Восточный и о том, последуют ли за этим оргвыводы.

"Пока информации как таковой нет", — добавил он.