Источник предположил проблему с отделением "Метеора" от разгонного блока

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отсутствие подтверждения об отделении российского спутника "Метеор-М" от разгонного блока "Фрегат" может свидетельствовать о нештатной ситуации, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Если до сих пор нет подтверждения выведения основной нагрузки — спутника "Метеор" — допускаю, что нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. В таком случае, падение могло произойти в океане в районе Антарктиды", — сказал собеседник агентства.

Сегодня с космодрома Восточный запустили ракету "Союз-2.1б" с "Метеором" и еще 18 спутников попутной нагрузки.

"Метеор" предназначен для сбора информации, которая используется для прогноза погоды.

Первый запуск с Восточного состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.