В Якутии на поиски отделившихся частей "Союза-2.1б" отправили беспилотники

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Отделившиеся части ракеты "Союз-2.1б" в Якутии ищут с помощью беспилотников и радаров, говорится в сообщении Минприроды региона.
Как сообщил из полевого лагеря в селе Кюбяинде главный специалист министерства охраны природы региона Владислав Ушницкий, после пуска ракеты-носителя в небе над Югюлятским наслегом были зафиксированы ярко святящаяся вспышка и два хлопка.
Отмечается, что в районах падения работают специалисты Роскосмоса, министерств охраны природы и здравоохранения республики, представители ГКУ "Служба спасения Якутии", ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов", администрации Вилюйского, Алданского районов и наслегов.