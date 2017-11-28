В Якутии на поиски отделившихся частей "Союза-2.1б" отправили беспилотники

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Отделившиеся части ракеты "Союз-2.1б" в Якутии ищут с помощью беспилотников и радаров, говорится в сообщении Минприроды региона.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный . Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от ракеты.

Как сообщил из полевого лагеря в селе Кюбяинде главный специалист министерства охраны природы региона Владислав Ушницкий, после пуска ракеты-носителя в небе над Югюлятским наслегом были зафиксированы ярко святящаяся вспышка и два хлопка.

"На данный момент ведется обработка данных с радарных установок, в районах падения работают беспилотные летательные аппараты. С завтрашнего дня в районах падения будут проведены работы по отбору проб природных сред, поиску фрагментов центрального блока и хвостового отсека третьей ступени ракеты-носителя", — цитирует ведомство Ушницкого.

Отмечается, что в районах падения работают специалисты Роскосмоса, министерств охраны природы и здравоохранения республики, представители ГКУ "Служба спасения Якутии", ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов", администрации Вилюйского, Алданского районов и наслегов.