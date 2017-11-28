Луна, Марс, Юпитер: Рогозин рассказал о перспективах космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 28 ноя – РИА Новости. Со строительством на космодроме Восточный стартового стола под сверхтяжелую ракету начнется работа в интересах исследования Луны, Марса и Юпитера, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж"… Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее", — сказал Рогозин.
Рогозин заверил, что все ошибки, допущенные при строительстве первой очереди Восточного, учтены. "Мы как обычно, по старой доброй русской традиции набили необходимое количество шишек, но теперь нам проще и яснее, с кем работать, как работать, как четко обеспечить абсолютный контроль, чтобы не допускать каких бы то ни было отклонений, ни по качеству, ни по срокам, и тем более по завышению сметы", — отметил Рогозин.