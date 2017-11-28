Луна, Марс, Юпитер: Рогозин рассказал о перспективах космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 28 ноя – РИА Новости. Со строительством на космодроме Восточный стартового стола под сверхтяжелую ракету начнется работа в интересах исследования Луны, Марса и Юпитера, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Сегодня с космодрома был успешно совершен второй пуск. На орбиту отправился трехступенчатый "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" в качестве основной нагрузки.

"До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж"… Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее", — сказал Рогозин.

"По сути дела, мы сейчас видим уже четко всю перспективу на более чем десятилетний период", — подчеркнул зампред правительства.

Рогозин заверил, что все ошибки, допущенные при строительстве первой очереди Восточного, учтены. "Мы как обычно, по старой доброй русской традиции набили необходимое количество шишек, но теперь нам проще и яснее, с кем работать, как работать, как четко обеспечить абсолютный контроль, чтобы не допускать каких бы то ни было отклонений, ни по качеству, ни по срокам, и тем более по завышению сметы", — отметил Рогозин.