В Якутии начались поиски отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б"

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Поиски отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Восточный в Амурской области, начались в Якутии, сообщил РИА Новости представитель администрации Алданского района Якутии.

Ранее сообщалось, что отделяющиеся части ракеты "Союз-2.1б" упадут в двух районах Якутии – Алданском и Вилюйском. Обломки сначала зафиксируют с помощью радаров, после чего беспилотники определят их точное местонахождение, потом к работе приступят поисковые отряды специалистов Роскосмоса, которые эвакуируют отделившиеся части.

"Представители администрации района выехали в село Хатыстыр, откуда будут запускать беспилотники для поисков места падения фрагментов", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что поиски начались также и в Амурской области. Ожидается, что боковые блоки упадут в Тындинском и Зейском районах Амурской области.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный. Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от ракеты.