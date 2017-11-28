В Якутии начались поиски отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б"

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Поиски отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Восточный в Амурской области, начались в Якутии, сообщил РИА Новости представитель администрации Алданского района Якутии.
"Представители администрации района выехали в село Хатыстыр, откуда будут запускать беспилотники для поисков места падения фрагментов", — сказал собеседник.
Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный. Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от ракеты.