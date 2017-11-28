Названа польза воды из-под крана

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американские дети и подростки, которые пьют воду из-под крана, реже страдают от кариеса, но имеют повышенный уровень свинца в крови, говорится в исследовании медиков из Университета Северной Каролины, опубликованном в Science Daily.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 15 тысяч жителей штата Мичиган в возрасте от двух до 19 лет. Выяснилось, что 50% тех, кто не пьет воду из-под крана, страдают от кариеса, что в два раза выше среднего показателя по стране. Медики объясняют это тем, что в водопроводную воду добавляют фтор, который предотвращает вымывание минеральных солей из зубной эмали.

В то же время у 3% фиксируется повышенное содержание свинца в крови. Медики пришли к выводу, что отказ от воды из-под крана незначительно снижает риск воздействия свинца, при этом риск зубных заболеваний растет. Авторы исследования считают, что в США пить воду из-под крана безопаснее, чем не пить.

"Фторирование воды приносит пользу людям независимо от их доходов и доступа к стоматологии. Поэтому обществу наносится ущерб, когда у людей появляются причины верить, что их питьевая вода небезопасна", — говорит один из авторов исследования Гарри Слейд.

Повышенное содержание свинца в водопроводной воде в 2014 году привело к введению чрезвычайного положения в мичиганском городе Флинт. Проблема затронула около 100 тысяч горожан. Жителям Флинта до сих пор рекомендуют пить бутилированную или фильтрованную воду.