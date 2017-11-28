Ученые выяснили, что в марсианской почве могут жить черви

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах, исследующие вулканические почвы, установили, что земляные черви могут жить и давать потомство в аналогах марсианского грунта. Отчет о работе публикует Phys.org.

Для имитации марсианского реголита ученые взяли грунт, собранный у вулкана на Гавайях. Исследователи добавили в него свиной навоз, остатки других растений и высадили рукколу, после чего поместили в землю земляных червей. Выяснилось, что существа, так же как и в обычных условиях, перемешивают почву с органическими соединениями, что приводит к выделению питательных для растений азота, фосфора и калия.

Кроме того, черви проделывают в земле ходы, облегчая доступ воздуха и влаги. При этом подопытные особи дали здоровое потомство.

В ходе экспериментов ученым также удалось вырастить в этом грунте зеленую фасоль, горох, редис и другие виды растений, которые оказались безопасными для здоровья человека.

Авторы исследования отмечают, что их работа поможет будущим колонизаторам Марса создать на планете замкнутую и эффективную экосистему.