Будущий экипаж МКС сдаст экзамены по устранению нештатных ситуаций

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) пройдут в среду в подмосковном Звездном городке, космонавтам необходимо будет вытянуть билеты и справиться с целым рядом нештатных ситуаций, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-07" с экипажем 54/55-й экспедиции запланирован на 17 декабря 2017 года. На МКС ожидают отправки космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплерова, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В дублирующий состав входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.

В экзаменационные билеты внесены ситуации, которые могут встречаются в полете и представляют наибольшую опасность для экипажа, — в частности, пожар на борту и разгерметизация. Билет состоит из двух частей — для командира и бортинженера. Содержание билета (условия, в которых проходит тренировочный полет) экипажу неизвестно: вытянув билет, космонавт отдает запечатанный конверт комиссии и занимает место в кабине тренажера.

Ранее участники основного и дублирующего экипажей 54/55-й длительной экспедиции на МКС — Антон Шкаплеров, Скотт Тингл, а также Сергей Прокопьев и Александр Герст — уже успешно подтвердили свои навыки по ручному управляемому спуску на тренажере ТС-7.

Тренажер, расположенный на базе центрифуги ЦФ-7, предназначен для отработки навыков управления спуском корабля с орбиты в ручном режиме в случае отказа автоматики, выполняющей процесс возвращения спускаемого аппарата с космонавтами на Землю. В подобной ситуации экипаж должен быть готов к экстренным действиям.

Центрифуга имитирует штатные перегрузки, которые возникают при возвращении спускаемого аппарата на Землю. Управляя им в ручном режиме, оператор должен привести его в заданный район посадки, не превысив допустимые перегрузки и допустимый промах — не более 30 километров. Следует отметить, что штатно спуск с орбиты проходит в автоматическом режиме, и переход на ручное управление возможен лишь в результате нештатной ситуации. В истории отечественной пилотируемой космонавтики таких случаев не было.