В России в 2018 году могут разработать концепцию регулирования роботов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Проект концепции регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и роботов в РФ может быть разработан в 2018 году, заявил вице-президент МТС Руслан Ибрагимов, являющийся руководителем рабочей группы программы "Цифровая экономика" по направлению "Нормативное регулирование".

"По киберфизическим системам, искусственному интеллекту и роботам… Учитывая, что до настоящего времени ни одна страна не приняла какого-то четкого регулирования в этой области, мы предложили отойти от общей концепции, присущей программе "Цифровая экономика" в плане создания конкретных актов, мы рекомендовали сначала поработать над концепцией, как мы будем регулировать искусственный интеллект, какие развилки мы должны пройти, прежде чем уже дойти до конкретных законодательных актов", — сказал он в ходе круглого стола в понедельник.

"Поэтому с нашей точки зрения, большой общий профессиональный анализ этой темы важен, на это мы отвели себе время, но достаточно агрессивно сроки поставили для того, чтобы все-таки до конца года выйти на нормативку", — добавил он.

Председатель правления фонда "Сколково" (является центром компетенции по направлению нормативного регулирования) Игорь Дроздов отметил, что необходимо определить правовой статус роботов и сферы применения ИИ.

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов рассказал, что уже подготовлен план мероприятий по направлению "Нормативное регулирование". План содержит большое количество конкретных законопроектов, которые предполагается принять в 2018-2019 годах. "Мы должны работать в режиме реального времени, поэтому в рамках работы над планом мы попытались отказаться от большого количества программных документов, концепций и перейти к конкретным планам, конкретным поправкам в законодательство, которые нужно принять в ближайшее время", — сказал замминистра.

Кроме того, по словам Шипова, в 2018 году планируется подготовить концепцию комплексного изменения правового регулирования. "Мы должны подумать о том, как глобально изменится наше законодательство в связи с тем, что у нас меняются отношения, возникает новый предмет отношений и возникает необходимость как-то их регулировать и вписывать в традиционную схему нашего законодательства. Поэтому одна из задач 2018 года – это подготовка концепции комплексного регулирования, туда войдут вопросы, по которым мы не смогли договорится и определиться сейчас, в том числе – все, что касается искусственного интеллекта, много иных тем", — сказал замминистра.

Он также отметил, что принятие нормативных актов должно быть существенно сокращено по сравнению с существующими сейчас нормами. "Скорость изменений, которые происходят сейчас, существенно отличается от той скорости, которая была, допустим, в прошлом году. Мы понимаем, что сейчас скорость принятия нормативно-правового акта — даже не закона – более 300 дней. Триста дней в режиме необходимости быстрых изменений – это непозволительно долгий срок", — пояснил Шипов.

Инфраструктура

Замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев сообщил о готовности плана мероприятий по другому направлению программы – "Информационная инфраструктура". "На сегодняшний день этот план мероприятий, который был представлен центром компетенций, согласован 24 федеральными органами исполнительной власти. Все идеи, предложения, решения, которые он содержит, были проверены на реализуемость, и мы готовы принять этот план после его утверждения правительством к реализации на ближайшие три года", — сказал замминистра.

По его словам, план содержит три основных направления – обеспечение доступа в интернет по всей стране, строительство центром хранения и обработки данных, а также создание цифровых платформ для использования имеющихся данных.

По словам вице-президента "Ростелекома" (является центром компетенции по этому направлению) Бориса Глазкова, в целом потребность в финансировании направления "Информационная инфраструктура" на три года (2018-2020 годы включительно) оценивается в 433 миллиарда рублей, из которых большая часть – 299 миллиардов рублей – потребуется на создание так называемых гибридных сетей связи, включающих использование спутниковой группировки.

Проект гибридных сетей был инициирован холдингом "Российские космические системы" (РКС, "дочка" госкорпорации "Роскосмос") в 2015 году, рассказал представитель РКС Роман Кириллов. "Это новая система, которая будет взаимодействовать с наземной инфраструктурой и будет позволять гражданам, бизнесу и государству обмениваться информацией и передавать ее через спутниковую низкоорбитальную систему", — сказал Кириллов. Деталей проекта он не уточнил, отметив, что это может быть сделано в начале 2018 года. При этом он заверил, что проект не предполагает госфинансирования, планируется использовать средства инвесторов – в том числе, банков и телеком-операторов.

Козырев отметил, что гибридные сети могут потребоваться для обеспечения связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах.

По словам Глазкова, без учета инвестиций в гибридные сети связи на реализацию остальных инфраструктурных задач потребуется за три года 134 миллиарда рублей, из них бюджетных средств — 106,8 миллиарда рублей (38 миллиарда рублей в 2018 году, 34,3 миллиарда рублей в 2019 году и 34,5 миллиарда рублей в 2020 году).

Глазков рассказал об ожидаемых результаты реализации плана. Так, в 2020 году ожидается подключение к интернету около 5 тысяч населенных пунктов с населением 250-500 человек (это продолжение реализуемой "Ростелекомом" программы устранения цифрового неравенства). Также ожидается, что к сети будет подключено около 14 тысяч медицинских организаций, 80% образовательных учреждений — причем, не только школ, но и других образовательных учреждений. Предполагается, что 98% транспортной инфраструктуры также будет подключено к интернету. Также планируется создание сетей связи 5G "в двух отраслях экономики и в ряде городов-миллионников". Кроме того, широкополосным доступом в интернет планируется обеспечить все органы госвласти.

Предполагается также строительство ЦОДов в шести федеральных округах, в том числе, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале. Также планируется перевод в государственную единую облачную платформу порядка 40% федеральных государственных информационных систем.

Говоря о развитии в РФ сетей 5G, директор "Мегафона" по связям с госорганами Дмитрий Петров отметил, что ряд отраслевых экспертов предложили провести аукцион на распределение частот для создания таких сетей уже в 2018 году, не дожидаясь решения Всемирной конференция радиосвязи, где должна быть утверждена технология для сетей пятого поколения. Это позволит готовиться к запуску проектов в 2019-2020 годах, а также пополнить бюджет.