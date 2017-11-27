Генетики открыли новый "сигнал неуязвимости" раковых клеток

МОСКВА, 27 ноя –РИА Новости. Биологи из Стэнфордского университета выяснили, что раковые клетки используют не одну, а как минимум две сигнальных молекулы, которые заставляют иммунные клетки игнорировать их, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.

"Когда в теле человека появляется раковые клетки, их соседи начинают вырабатывать "сигналы SOS", которые обычно считываются макрофагами, клетками-"чистильщиками" иммунной системы. Некоторые агрессивные виды рака вырабатывают особый сигнал "не ешь меня", молекулы белка CD47, которые заставляют макрофагов игнорировать их. Мы открыли еще один подобное вещество, подавление которого заставляет иммунитет убивать раковые клетки", — рассказывает Ирвинг Вайсман (Irving Weissman) из Стэнфордского университета (США).

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки. По текущей статистике медицинских служб США, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы.

Эксперименты последних двух лет показывают, что это происходит по той причине, что раковые клетки могут вырабатывать особые молекулы, которые заставляют иммунитет считать, что он имеют дело с заживающей раной или какими-то другими тканями, клетки которых могут делиться.

Вайсман и его коллеги открыли еще один подобный сигнал, наблюдая за тем, как макрофаги взаимодействовали с культурами различных раковых клеток, чьи молекулы CD47 были заблокированы при помощи специальных антител, мешающих иммунным клеткам считывать эти белки.

Подобным образом, как объясняет генетик, его команда проверяла, существуют ли в здоровых и раковых клетках и другие сигналы "не ешь меня", способные сделать их "невидимыми" и "неуязвимыми" для действия иммунной системы.

Подозрения биологов оправдались – часть раковых клеток продолжала оставаться "невидимой" для макрофагов, что позволяло им бесконтрольно размножаться. Расшифровав и сравнив их геномы, ученые обнаружили, что причиной этого было то, что эти клетки сохранили гены, отвечающие за работу так называемого "главного комплекса гистосовместимости" (MHC-I).

Он представляет собой своеобразный "паспорт", который иммунные клетки считывают при контакте с другими тканями организма и который они могут использовать для того, чтобы включить в ней апоптоз, иными словами, заставить ее совершить "самоубийство" в том случае, если в ней есть вирус или она представляет собой часть опухоли.

Как оказалось, раковые клетки могут использовать исправный MHC-I в качестве своеобразной "потемкинской деревни", которая убеждает иммунитет в том, что клетка работает нормально, хотя на самом деле это не так. Когда ученые удалили ген LILRB1, отвечающий за чтение этого "паспорта" макрофагами, иммунитет начал бороться с раком в организме мышей и успешно подавил его. Аналогичного результата можно добиться, подавив работу гена B2m в самой опухоли.

Поиск других "генов неуязвимости" и методов их подавления, как надеются авторы статьи, поможет ученым создать универсальные средства для борьбы с раком и открыть методики замедления его развития, что продлит и спасет жизни десяткам миллионов людей по всей Земле.