РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Генетики открыли новый "сигнал неуязвимости" раковых клеток

20:0027.11.2017
018241
© Depositphotos / VtanovskiРаковые клеткиРаковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski

МОСКВА, 27 ноя –РИА Новости. Биологи из Стэнфордского университета выяснили, что раковые клетки используют не одну, а как минимум две сигнальных молекулы, которые заставляют иммунные клетки игнорировать их, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.

Клетка-“ктулху” в опухоли рака молочной железы
© Emiko Paul, Quade Paul, Echo Medical Media; Ron Gamble, UAB Insight
Биологи выяснили, как раковые клетки начинают "гулять" по организму
"Когда в теле человека появляется раковые клетки, их соседи начинают вырабатывать "сигналы SOS", которые обычно считываются макрофагами, клетками-"чистильщиками" иммунной системы. Некоторые агрессивные виды рака вырабатывают особый сигнал "не ешь меня", молекулы белка CD47, которые заставляют макрофагов игнорировать их. Мы открыли еще один подобное вещество, подавление которого заставляет иммунитет убивать раковые клетки", — рассказывает Ирвинг Вайсман (Irving Weissman) из Стэнфордского университета (США).

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки. По текущей статистике медицинских служб США, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы.

Эксперименты последних двух лет показывают, что это происходит по той причине, что раковые клетки могут вырабатывать особые молекулы, которые заставляют иммунитет считать, что он имеют дело с заживающей раной или какими-то другими тканями, клетки которых могут делиться.

Вайсман и его коллеги открыли еще один подобный сигнал, наблюдая за тем, как макрофаги взаимодействовали с культурами различных раковых клеток, чьи молекулы CD47 были заблокированы при помощи специальных антител, мешающих иммунным клеткам считывать эти белки.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
Ученые раскрыли секреты работы "плаща-невидимки" раковых клеток

Подобным образом, как объясняет генетик, его команда проверяла, существуют ли в здоровых и раковых клетках и другие сигналы "не ешь меня", способные сделать их "невидимыми" и "неуязвимыми" для действия иммунной системы.

Подозрения биологов оправдались – часть раковых клеток продолжала оставаться "невидимой" для макрофагов, что позволяло им бесконтрольно размножаться. Расшифровав и сравнив их геномы, ученые обнаружили, что причиной этого было то, что эти клетки сохранили гены, отвечающие за работу так называемого "главного комплекса гистосовместимости" (MHC-I).

Он представляет собой своеобразный "паспорт", который иммунные клетки считывают при контакте с другими тканями организма и который они могут использовать для того, чтобы включить в ней апоптоз, иными словами, заставить ее совершить "самоубийство" в том случае, если в ней есть вирус или она представляет собой часть опухоли.

Американские ученые случайно открыли антитело, заставляющее иммунные клетки проникать в опухоль
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые открыли антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

Как оказалось, раковые клетки могут использовать исправный MHC-I в качестве своеобразной "потемкинской деревни", которая убеждает иммунитет в том, что клетка работает нормально, хотя на самом деле это не так. Когда ученые удалили ген LILRB1, отвечающий за чтение этого "паспорта" макрофагами, иммунитет начал бороться с раком в организме мышей и успешно подавил его. Аналогичного результата можно добиться, подавив работу гена B2m в самой опухоли.

Поиск других "генов неуязвимости" и методов их подавления, как надеются авторы статьи, поможет ученым создать универсальные средства для борьбы с раком и открыть методики замедления его развития, что продлит и спасет жизни десяткам миллионов людей по всей Земле.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена