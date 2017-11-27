Ученые НАСА "убрали" одно из возможных препятствий для полета на Марс

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Долговременные наблюдения за здоровьем экипажа МКС показали, что жизнь в космосе не приводит к развитию анемии и прочих проблем с кровеносной системой, которые могли бы сделать путешествие к Марсу опасным для здоровья астронавтов, говорится в статье, опубликованной в журнале BMC Hematology.

"Если астронавты отправятся в экспедиции на поверхность Луны или Марса, если им придется покинуть пределы космического корабля и в их крови будет не хватать эритроцитов, то тогда они будут чувствовать себя очень утомленными и выдохшимися. Они должны быть в идеальной форме для того, чтобы совершать подобные вылазки и изучать поверхность новых миров", — заявила Кэтлин Макмонигал (Kathleen McMonigal) из Центра космических полетов НАСА имени Джонсона (США).

Российские и американские ученые уже много лет изучают то, как жизнь в космосе влияет на здоровье человека и работу иммунной системы людей и животных. К примеру, в 2015 году они выяснили, почему многие космонавты жалуются на проблемы со зрением в космосе, а также то, почему астронавты программы "Аполлон" периодически падали и теряли равновесие на Луне.

В прошлом году космические медики раскрыли еще более тревожные изменения в работе организма людей и модельных животных при жизни в космосе. В частности, выяснилось, что длительное пребывание в невесомости бесповоротно ослабляет мускулы спины и ведет к "округлению" сердца, а полет к Марсу может привести к заметному ухудшению в интеллектуальных способностях астронавтов из-за деструктивного действия космических лучей на их мозг.

Макмонигал и ее коллеги изучали данные, собранные американскими медиками при наблюдениях за здоровьем астронавтов, совершавших относительно короткие полеты в космос на борту "шаттлов" в начале и в конце 2000 годов, которые продолжались несколько дней или примерно две недели.

Образцы крови, полученные от астронавтов сразу после выхода из космического корабля, указывали на тревожную тенденцию – всего за несколько дней, проведенных в космосе, масса их эритроцитов, красных кровяных клеток, падала на 10-15%, а объем плазмы уменьшался на 17%. И то и другое, как считали тогда медики, должно приводить к развитию малокровия при более длительных полетах в космос.

Ученые НАСА проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за здоровьем членов экипажа МКС, которые провели на борту станции как минимум полгода. Сравнивая образцы их крови до, во время и после полета в космос, биологи надеялись понять, насколько серьезны различия в размерах эритроцитов и составе плазмы, и выяснить, можно ли их ликвидировать.

В общей сложности в этом проекте принял участие 31 член экипажа МКС, большая часть которых была доставлена на борт станции на российских "Союзах". Как оказалось, ни один из них не страдал от тех проблем, которые фиксировались у членов экипажей "шаттлов", совершавших краткосрочные полеты в космос.

В первые дни после попадания на борт станции масса эритроцитов, объем плазмы и другие свойства крови действительно ухудшались, однако потом они стабилизировались и не менялись на протяжении многих недель и месяцев. Это, как считают Макмонигал и ее коллеги, говорит о том, что анемия не будет одной из главных проблем для будущих марсонавтов или обитателей базы на орбите Луны.