На Восточном построят стол под новую сверхтяжелую ракету к 2028 году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Завершение строительства стола под новую российскую сверхтяжелую ракету на космодроме Восточный планируется к 2028 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ну а дальше, после 2021 года, строительство уже стартового стола по сверхтяжелой ракете к 2028 году" — сказал Рогозин на заседании правительства.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном Астронавтическом конгрессе в Аделаиде сообщил, что Россия предполагает задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.