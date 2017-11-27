В правительстве пожелали Роскосмосу удачи во втором запуске с Восточного

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Правительство РФ пожелало удачи в запуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в Амурской области 28 ноября.
"Пожелаем нашим специалистам Роскосмоса, чтобы все прошло удачно", — сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании правительства.
"Естественно, мы к этим пожеланиям присоединяемся. Съездите туда, потом вернётесь, мне доложите о том, как все конкретно прошло", — добавил Медведев.
Первый запуск с космодрома, строящегося с 2012 года, состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.