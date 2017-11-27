Высоту полета МКС увеличат на 600 метров

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в среду, 29 ноября, с помощью двигателей пристыкованного грузового корабля "Прогресс МС-06", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Согласно предварительным расчетам, средняя высота орбиты должна увеличиться на 0,6 километра и составить примерно 404 километра", — сказал представитель ЦУП.

Коррекцию проведут для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-05", запланированной на 14 декабря 2017 года, а также сближения и стыковки со станцией пилотируемого корабля "Союз МС-07", запуск которого запланирован на 17 декабря 2017 года.