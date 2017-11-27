В КНР впервые в мире имплантировали напечатанный на 3D-принтере сустав

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китайские врачи провели первую в мире успешную операцию по имплантации напечатанного на 3D-принтере коленного сустава из тантала в больнице города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение КНР.

Первым пациентом стал 84-летний Чжан Цзиньгуй, который уже через день после операции смог двигать ногой.

Телеканал отмечает, что в последние годы индивидуальные напечатанные на 3D принтере протезы стали одним из основных трендов в области технологий для имплантологии, они позволяют снизить вероятность послеоперационных инфекций, а также время и сложность самой операции. В связи с этим все большее число китайских хирургов предлагают своим пациентам использовать именно новые технологии.

Сообщается, что при традиционной операции на коленном суставе хирургу необходимо выбрать подходящий имплант из целого рядя протезов стандартного размера, после чего во время процедуры им приходится "подгонять" протез индивидуально для каждого пациента.

Большинство протезов коленных суставов производится из титанового сплава, так как температура плавления тантала слишком высока для их массового производства на большинстве присутствующих на рынке 3D-принтеров, но при этом индивидуальные импланты из тантала имеют большую плотность, чем титановые аналоги, что обеспечивает лучшую начальную устойчивость. Также такие протезы упрощают операцию, сокращают ее продолжительность и риски осложнений.

Это уже не первая в Китае операция по вживлению напечатанных на 3D-принтере имплантов. Ранее в ноябре врачи шанхайской клиники успешно заменили четвертый шейный позвонок одного из пациентов на протез, изготовленный именно на 3D-принтере.