Высокотехнологичный груз: с космодрома Восточный запланирован второй запуск

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Запуск ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим спутником "Бауманец-2" и наноаппаратами запланирован с космодрома Восточный в Амурской области на вторник 28 ноября; второй за историю космодрома пуск должен состояться в 14.41 по местному времени (08.41 мск).

Первый запуск с космодрома, строящегося с 2012 года, состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.

Высокотехнологичный груз

"Метеор-М" №2-1 – третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирование погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно будет оценивать условия для полетов авиации.

С помощью аппарата будут получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые будет получать спутник, помогут определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также позволят оценить составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Информацию с "Метеора-М" №2 будут одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство для сканирования облачного и ледяного покрова, а также фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы смогут "видеть" участки Земли шириной около 3 тысяч километров.

Также на орбиту отправится "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО Машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

Особые меры безопасности

С Восточного также отправятся LEO Vantage – группировка малых аппаратов связи, которая должна начать работу в 2021 году, AISSat – серия норвежских спутников мониторинга морей, IDEA – спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США) и SEAM – аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.

Безопасность второго пуска с нового космодрома будут обеспечивать около 400 человек, а также 85 единиц техники и четыре вертолета, кроме того, накануне пуска будет введен режим повышенной готовности для всех служб Амурской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, сообщил накануне Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Примерный район падения ступеней — Зейский и Тындинский районы Приамурья, отделяемые ступени и места их падения будут отслеживать беспилотники и вертолеты Амурской авиабазы, базирующиеся на аэродромах городов Зея, Тында и Свободный.

Кроме того, как рассказал РИА Новости глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин, сотрудников золотодобывающих артелей и метеорологов, находящихся в районе падения отделяемых частей ракеты, перед пуском эвакуируют.

"В понедельник эвакуируют трех старателей, в прошлом году накануне первого исторического пуска с Восточного мы эвакуировали около 30 старателей, но тогда был апрель, сезон. Людей мы тогда отправляли в безопасное место — в Зею, населенные пункты Дипкун и Береговой. Еще в этом году в Тындинском районе с метеопоста эвакуируем трех человек, в Дипкун отвезем. Людей ориентировочно эвакуируем на сутки. До нас довели информацию, что пуск 28 ноября запланирован на 14.41 (08.41 мск)", — рассказал Ложечкин РИА Новости.

Повышенное внимание со стороны животного мира

Увидеть пуск можно будет с четырех специально оборудованных площадок на федеральной трассе "Амур" — две в Шимановском районе и две в Свободненском. несколько сотен автомобилей смогут разместиться на стоянках на расстоянии не более 55 километров до космодрома. Кроме того, на стоянках будут оборудованы аппараты с космическим питанием (раньше его можно было найти только в музее космодрома).

Ожидается, что среди наблюдателей пуска в этом году будет много животных – по словам сотрудников космодрома, неподалеку от стартового стола проходят волчьи тропы. Как рассказал РИА Новости ведущий консультант управления по охране животного мира Амурской области Максим Бормотов, постоянные тропы волки обычно используют при глубоком снеге, чтобы экономить силы при передвижении.

"По сути, космодром — это огромная территория, на каких-то объектах есть люди, на каких-то нет. Для волков это остается тайгой, пока кормовая база для хищника — кабан, косуля, изюбр, заяц — там есть, зверь не уйдет", — сказал Бормотов.

Бормотов также рассказал, что волков в Приамурье "больше, чем положено". "То есть численность этого хищника у нас нужно всегда искусственно регулировать, поощрять охотников к отстрелу с помощью выплат по специальной программе, но сейчас эта программа не работает", — добавил он.

Также на территории вахтового городка на космодроме живет множество щенков, сотрудники кормят их молоком. А вот о судьбе черного кота, проживавшего рядом со стартовым столом для первого пуска сотрудникам космодрома ничего не известно.

"Кота увезли в Циолковский (наукоград рядом с космодромом Восточный — ред.), где он сейчас, неизвестно. Тогда на стартовом столе работали сотни людей, сложно сказать, где сейчас кот. Сложно сказать, и откуда он появился, пришел сам или принесли", — рассказали РИА Новости опрошенные сотрудники космодрома.