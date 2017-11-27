Власти США запретили запуск ракеты сторонника теории "плоской Земли"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Майкл Хьюз, известный каскадер и сторонник теории "плоской Земли", объяснил свой отказ от попытки полететь в космос на борту построенной им ракеты на этих выходных тем, что власти США не дали разрешения на эту акцию, сообщает International Business Times.

"Мы интересовались тем, нужны ли нам подобные разрешения, и представители бюро раньше нам говорили, что никаких дополнительных бумаг нам не потребуется. Сообщения о моих планах появились во всех ведущих СМИ мира на прошлой неделе. Вероятно, один из высокопоставленных чиновников министерства увидел эти новости, и он, по всей видимости, потребовал "проверить" мою деятельность", — заявил Хьюз.

Хьюз относит себя к небольшой группе маргиналов, которые заявляют о том, что Земля на самом деле является плоской, как об этом повествует Библия и мифы древних греков, и что все снимки с телескопов и фотографии Земли с орбиты являются плодом заговора ученых и изощренной подделкой.

Эту конспирологическую теорию Хьюз планировал доказать на прошлых выходных, отправившись в полет на собственноручно построенной ракете. Она, как надеялся каскадер, должна была подняться на высоту в примерно 550 метров и пролететь около километра и достигнет скорости в 1000 километров в час.

Эта ракета не является прямым аналогом российских "Протонов", американских "Сатурнов" или даже Falcon 9 Элона Маска или Blue Shepherd Джефа Безоса – из ее сопла вырываются не продукты сгорания топлива, а сжатый пар, закачанный в бак "космического корабля" под большим давлением.

Запуск данного устройства, как обещал Хьюз, должен был состояться в субботу на территории заброшенного городка Эмбой в пустыне Мохаве, однако этого не произошло. В конце прошлой недели, по словам конспиролога, с ним связались представители Бюро управления землями Министерства внутренних дел США, которые уведомили Хьюза в том, что он не может проводить подобные запуски без их разрешения.

Как отметил каскадер, тот участок, где должен был проводиться запуск, обладает достаточными размерами для того, чтобы обеспечить безопасность зрителей и любых других людей, и поэтому подобное решение министерства его расстроило. Все эти проблемы Хьюз надеется решить до конца этой недели, однако он предполагает, что запуск состоится не раньше вторника или среды.

