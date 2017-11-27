Власти США запретили запуск ракеты сторонника теории "плоской Земли"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Майкл Хьюз, известный каскадер и сторонник теории "плоской Земли", объяснил свой отказ от попытки полететь в космос на борту построенной им ракеты на этих выходных тем, что власти США не дали разрешения на эту акцию, сообщает International Business Times.
Хьюз относит себя к небольшой группе маргиналов, которые заявляют о том, что Земля на самом деле является плоской, как об этом повествует Библия и мифы древних греков, и что все снимки с телескопов и фотографии Земли с орбиты являются плодом заговора ученых и изощренной подделкой.
Эту конспирологическую теорию Хьюз планировал доказать на прошлых выходных, отправившись в полет на собственноручно построенной ракете. Она, как надеялся каскадер, должна была подняться на высоту в примерно 550 метров и пролететь около километра и достигнет скорости в 1000 километров в час.
Эта ракета не является прямым аналогом российских "Протонов", американских "Сатурнов" или даже Falcon 9 Элона Маска или Blue Shepherd Джефа Безоса – из ее сопла вырываются не продукты сгорания топлива, а сжатый пар, закачанный в бак "космического корабля" под большим давлением.
Запуск данного устройства, как обещал Хьюз, должен был состояться в субботу на территории заброшенного городка Эмбой в пустыне Мохаве, однако этого не произошло. В конце прошлой недели, по словам конспиролога, с ним связались представители Бюро управления землями Министерства внутренних дел США, которые уведомили Хьюза в том, что он не может проводить подобные запуски без их разрешения.
Как отметил каскадер, тот участок, где должен был проводиться запуск, обладает достаточными размерами для того, чтобы обеспечить безопасность зрителей и любых других людей, и поэтому подобное решение министерства его расстроило. Все эти проблемы Хьюз надеется решить до конца этой недели, однако он предполагает, что запуск состоится не раньше вторника или среды.