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РИА Наука
РИА Наука

Власти США запретили запуск ракеты сторонника теории "плоской Земли"

12:2027.11.2017
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© Фото : Mad Mike HughesРакета, собранная каскадером и конспирологом Майком ХьюзомРакета, собранная каскадером и конспирологом Майком Хьюзом
© Фото : Mad Mike Hughes

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Майкл Хьюз, известный каскадер и сторонник теории "плоской Земли", объяснил свой отказ от попытки полететь в космос на борту построенной им ракеты на этих выходных тем, что власти США не дали разрешения на эту акцию, сообщает International Business Times.

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© NASA
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"Мы интересовались тем, нужны ли нам подобные разрешения, и представители бюро раньше нам говорили, что никаких дополнительных бумаг нам не потребуется. Сообщения о моих планах появились во всех ведущих СМИ мира на прошлой неделе. Вероятно, один из высокопоставленных чиновников министерства увидел эти новости, и он, по всей видимости, потребовал "проверить" мою деятельность", — заявил Хьюз.

Хьюз относит себя к небольшой группе маргиналов, которые заявляют о том, что Земля на самом деле является плоской, как об этом повествует Библия и мифы древних греков, и что все снимки с телескопов и фотографии Земли с орбиты являются плодом заговора ученых и изощренной подделкой.

Эту конспирологическую теорию Хьюз планировал доказать на прошлых выходных, отправившись в полет на собственноручно построенной ракете. Она, как надеялся каскадер, должна была подняться на высоту в примерно 550 метров и пролететь около километра и достигнет скорости в 1000 километров в час.

Эта ракета не является прямым аналогом российских "Протонов", американских "Сатурнов" или даже Falcon 9 Элона Маска или Blue Shepherd Джефа Безоса – из ее сопла вырываются не продукты сгорания топлива, а сжатый пар, закачанный в бак "космического корабля" под большим давлением. 

Ракета, собранная каскадером и конспирологом Майком Хьюзом
© Фото : Mad Mike Hughes
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Запуск данного устройства, как обещал Хьюз, должен был состояться в субботу на территории заброшенного городка Эмбой в пустыне Мохаве, однако этого не произошло. В конце прошлой недели, по словам конспиролога, с ним связались представители Бюро управления землями Министерства внутренних дел США, которые уведомили Хьюза в том, что он не может проводить подобные запуски без их разрешения.

Как отметил каскадер, тот участок, где должен был проводиться запуск, обладает достаточными размерами для того, чтобы обеспечить безопасность зрителей и любых других людей, и поэтому подобное решение министерства его расстроило. Все эти проблемы Хьюз надеется решить до конца этой недели, однако он предполагает, что запуск состоится не раньше вторника или среды.

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