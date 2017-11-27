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РИА Наука
РИА Наука

В Крыму начались раскопки древнего поселения

11:5427.11.2017
(обновлено: 11:56 27.11.2017)
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки. Архивное фотоАрхеологические раскопки. Архивное фото
© Fotolia / Krugloff

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Археологи исследуют древнее поселение в районе будущего железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
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"В окрестностях Керчи проходят масштабные исследования территории, на которой обнаружено 17 курганов и древнее поселение. В культурном слое поселения глубиной до 2 метров найдены фрагменты зданий и сооружений: фундаменты, части стен домов и хозяйственных строений разных исторических эпох – с древнейших времен и до конца XIX века", — говорится в сообщении.

Раскопки предваряют строительство участка железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.

"Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Это "Комплекс поселений Биели", он давно известен в научных кругах. Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы получили возможность изучить поселение, где люди жили постоянно на протяжении нескольких веков. Об этом говорит большой пласт культурного слоя", — приводятся в сообщении инфоцентра слова руководителя археологических работ Юрия Белика.

В Евпатории на пляже на мысе Карантинный обнаружили древнегреческую плитовую могилу. 17 ноября 2017
© Фото : официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
На пляже в Евпатории нашли древнюю могилу
Археологические исследования выполняются на территории площадью более 28 тысяч квадратных метров, к работам привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Археологами уже переданы на обработку и детальное изучение сотни находок. Среди них турецкие глиняные курительные трубки XVII-XVIII веков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, которая показывает широкие торговые связи поселения и его высокую популярность среди купцов, путешествующих по Крыму. Также обнаружены многочисленные каменные кладки, остатки погребений. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох.

Башнеобразное сооружение, вид с северо-запада
© Фото : Институт археологии РАН
Российские археологи нашли в Крыму усадьбу римского времени
Кроме того, по словам археолога Евгения Лютова, в одном из обнаруженных хазарских зданий под мощным каменным завалом обнаружены три небольшие каменные колонны и фрагменты каменной плиты. "Предстоит выяснить, что перед нами – жилая постройка или небольшой культовый комплекс", — подчеркнул археолог.

Археологические работы в районе будущих автомобильных и железнодорожных подходов к мосту начались в 2015 году и продолжаются в настоящее время. Общий объем раскопок охватит более 600 тысяч квадратных метров, отведенных под строительство подходов. "Это крупнейшие научно-исследовательские археологические работы, которые когда-либо проводились в России", — отметили в инфоцентре.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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