В Крыму начались раскопки древнего поселения

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Археологи исследуют древнее поселение в районе будущего железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Раскопки предваряют строительство участка железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.
"Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Это "Комплекс поселений Биели", он давно известен в научных кругах. Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы получили возможность изучить поселение, где люди жили постоянно на протяжении нескольких веков. Об этом говорит большой пласт культурного слоя", — приводятся в сообщении инфоцентра слова руководителя археологических работ Юрия Белика.
Археологами уже переданы на обработку и детальное изучение сотни находок. Среди них турецкие глиняные курительные трубки XVII-XVIII веков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, которая показывает широкие торговые связи поселения и его высокую популярность среди купцов, путешествующих по Крыму. Также обнаружены многочисленные каменные кладки, остатки погребений. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох.
Археологические работы в районе будущих автомобильных и железнодорожных подходов к мосту начались в 2015 году и продолжаются в настоящее время. Общий объем раскопок охватит более 600 тысяч квадратных метров, отведенных под строительство подходов. "Это крупнейшие научно-исследовательские археологические работы, которые когда-либо проводились в России", — отметили в инфоцентре.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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