Генетики из России раскрыли тайные родственные связи "электроговорящих" рыб

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские ученые выяснили, что одна из самых необычных африканских рыб-слоников, "говорящая" с сородичами при помощи разрядов электричества, не является представителем того рода, к которому ее относили ученые почти полвека, говорится в статье опубликованной в Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.

"Этих рыб изучают довольно давно, и в нашей стране сложилась замечательная школа по изучению электрокоммуникации в Институте проблем экологии и эволюции РАН. Однако в России до сих пор не проводили генетических исследований этих рыб, а без генетики довольно трудно определить многие виды и разобраться, что это за вид", – рассказывает Борис Левин из Института биологии внутренних вод РАН.

Так называемые рыбы-слоники (Mormyridae), одни из самых необычных обитателей рек и озер, широко распространены в пресноводных водоемах в тропических уголках западной и восточной Африки. У этих рыб есть две необычных отличительных черты – своеобразный хоботок, при помощи которого они ищут корм в отложениях ила на дне, а также умение вырабатывать электричество.

Импульсы тока помогают им ориентироваться в пространстве, искать пищу, общаться с сородичами и опознавать "чужаков", принадлежащих к другой "семье", группе организмов внутри одного вида. Российские и зарубежные ученые активно изучают этих рыб, пытаясь понять, как они научились "говорить" при помощи электричества и раскрыть историю их эволюции.

Левин и его коллега Александр Голубцов неожиданно нашли серьезную ошибку в классификации этих необычных рыб, изучая структуру ДНК и мелкие мутации в ней у рыб вида Pollimyrus petherici, обитающих в реках и озерах Эфиопии. Для изучения этих рыб в районы их обитания была отправлена команда ученых, которую поддержали Российский научный фонд и Совместная Российско-Эфиопская биологическая экспедиция.

Этот вид рыб, как отмечают генетики, очень похож внешне на других слоников, обитающих в Восточной Африке и относящихся к роду Pollimyrus. Это впечатление оказалось обманчивым – анализ ДНК митохондрий, клеточных "энергостанций", показал, что Pollimyrus petherici с генетической точки зрения гораздо ближе к "западному" роду этих рыб, Cyphomyrus, чьи представители живут в бассейне реки Конго.

Открытие Голубцова и Левина значительно "расширяет" ареал этого рода: ранее считалось, что представители рода обитают только в Западной Африке и бассейне озера Виктория, а теперь область его распространения также включает в себя бассейн Нила и озера Туркана. Это открытие, как надеются ученые, поможет раскрыть тайны эволюции этих необычных пресноводных рыб.