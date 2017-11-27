В Красноярске проведут эксперимент с технологиями выживаемости в космосе

КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Красноярские ученые в декабре запустят замкнутую экосистему, чтобы в течение года изучать новые технологии жизнеобеспечения человека в космосе, сообщает пресс-служба Сибирского госуниверситета науки и технологий имени академика Решетнева (СибГУ имени Решетнева).

В вузе пояснили, что ученые запустят малую замкнутую экосистему жизнеобеспечения с шестипроцентной долей присутствия человека. В герметичных камерах будет происходить круговоротный автономный процесс применительно к системам жизнеобеспечения человека в космосе. Участники эксперимента, не нарушая герметизации камер, с помощью специального шлюза, будут периодически "заходить" в камеры, участвовать в газообменных процессах, в уходе за растениями.

"Команда ученых Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН и кафедры замкнутых экосистем Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева при финансовой поддержке Российского научного фонда в декабре 2017 года начинают уникальный эксперимент, который будет проходить в течение 2018 года, по отработке новых технологий длительного жизнеобеспечения человека применительно к экстремальным космическим условиям работы планетарной станции", — говорится в сообщении.

В эксперименте будет, в том числе, апробирована технология минерализации отходов человека и превращения их в питательные вещества для растений. В классических технологиях для этого требуются высокие температуры, красноярские ученые планируют обкатать технологию, которая не требует высоких энергозатрат, отметили в вузе.

Если эксперимент завершится удачно, ученые подадут заявку на большой грант с господдержкой. В институте биофизики в 60-70 годах XX века по инициативе советского ученого Сергея Королева проходили испытания модели замкнутой экосистемы. Самый продолжительный эксперимент в течение 180 дней состоялся в 1972 году. Тогда удалось достичь полного замыкания системы по газу и воде и до удовлетворения 70% потребности экипажа в пище, добавили в университете.