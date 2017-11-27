МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Реставраторы и археологи из России и других стран обнаружили в Каповой пещере в Башкирии необычный рисунок верблюда, свидетельствующий о том, что люди каменного века активно обменивались художественными "ноу-хау", сообщает пресс-служба МГУ.

Наскальная живопись и другие проявления изобразительного искусства древних людей — "палеолитические венеры" и прочие статуэтки — раньше считались исключительной чертой предков человека, проникших на территорию Европы около 40 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что и неандертальцы умели рисовать, а самые древние рисунки людей — изображения свиней-бабирусс и других животных — находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

На самом деле, как сегодня считают палеонтологи и антропологи, изобразительное искусство зародилось гораздо раньше, как минимум 100 тысяч лет назад, еще до исхода человека из Африки, просто рисунки тех времен не дожили до нас из-за экваториального климата. В 2011 году при раскопках пещеры Бломбос в ЮАР ученые нашли предположительную "палитру" — раковину моллюска, покрытую краской — и рабочие инструменты древних художников возрастом 100-150 тысяч лет.

Самые известные примеры подобной древней "живописи" в России находятся внутри Каповой пещеры, расположенной на юге Башкирии в предгорьях Урала. Кроманьонцы нарисовали здесь десятки различных изображений, многие из которых до сих пор остаются скрытыми под наростами кальцита. Самые древние рисунки были оставлены на стенах пещеры примерно 36 тысяч лет назад.

Часть этих рисунков находится в критическом состоянии, и сейчас российские и зарубежные ученые активно изучают их и пытаются найти способы спасти от уничтожения. Во время подобных работ, которые недавно проводил Эдуаль Гийаме, известный реставратор из Андорры, ученым удалось найти уникальный рисунок верблюда, спрятанный под пещерными отложениями. Он относится ко времени, когда Евразия заселялась первыми людьми.

Уран-ториевый анализ отложений, покрывающих рисунок, показал, что его нанесли во времена верхнего палеолита, не раньше, чем 37 тысяч лет назад, но и не позже, чем 15 тысяч лет назад. Это делает его одним из самых древних примеров наскальной живописи в Каповой пещере.

Как рассказал Владислав Житенёв, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, то, как были нарисованы лошади, верблюд и другие элементы картины, а также их расположение на каменном "полотне", говорит о том, что оно было написано художниками, знакомыми с традициями искусства каменного века, возникшими на территории юга современной Франции и севера Испании. Эта часть Европы была одним из "очагов цивилизации" во времена последнего наступления ледников и являлась самым густонаселенным районом Земли примерно 20-37 тысяч лет назад.

С другой стороны, подчеркивает ученый, верблюды на европейских наскальных рисунках не встречаются, их можно увидеть лишь в пещерах Монголии и в Игнатьевской пещере, расположенной относительно недалеко от Каповой пещеры. Это, как считают археологи, говорит о том, что художественные традиции развивались самостоятельно на территории Южного Урала и впоследствии переплелись с художественными "ноу-хау" из Франции.

"Рисунок верблюда, найденный на известном с конца 1970 годов полихромном панно "Лошади и Знаки", не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры в Челябинской области. Теперь он, вероятно, становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного бестиария Южного Урала", — рассказал.

Как отмечает пресс-служба МГУ, ученые продолжат изучение пещер в декабре, когда стены подземных залов и галерей станут гораздо суше, чем летом, что позволит выявлять мельчайшие детали рисунков, а также проведут повторную оценку их состояния, необходимую для начала реставрации.