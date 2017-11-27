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РИА Наука
РИА Наука

Билла Гейтса избрали в Китайскую академию инженерных наук

08:3627.11.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebАмериканский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс. Архивное фотоАмериканский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Американского миллиардера, основателя компании Microsoft Билла Гейтса избрали в Китайскую академию инженерных наук, следует из сообщения на сайте академии.

Американский миллиардер Билл Гейтс, сооснователь Microsoft. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay 
Билл Гейтс инвестирует $1,7 млрд в американские школы
Гейтс был номинирован за работу в проекте TerraPower — компании, занимающейся разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне, которую он основал в 20028 году. Миллиардер стал одни из 18 новых иностранных членов академии и единственным, кто не работает в университете или исследовательском институте.

В конце 2015 года TerraPower подписала с китайской государственной корпорацией атомной энергетики CNNC (China National Nuclear Corporation) меморандум о взаимопонимании по развитию технологии реактора на бегущей волне. В марте 2017 году компании договорились расширить свое сотрудничество и подписали соглашение о создании совместного предприятия Global Innovation Nuclear Energy Technology Cо. Компании планируют совместно вести работу по завершению проектирования реактора на бегущей волне, а также по коммерциализации технологии данного типа реакторов.

В начале ноября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи с Гейтсом в Пекине дал высокую оценку партнерству Китая и США в сфере атомной энергетики и призвал к более тесному сотрудничеству.

Самые богатые люди мира по версии Forbes
© AFP 2017 / Bertrand Guay Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс четвертый год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.Американский миллиардер Билл Гейтс, сооснователь Microsoft
© AFP 2017 / Bertrand Guay 
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс четвертый год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.
© AP Photo / John PetersonГлава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отстает от самого богатого человека планеты на 10 миллиардов. Его состояние оценивается в 75,6 миллиарда долларов.Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффетт
© AP Photo / John Peterson
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отстает от самого богатого человека планеты на 10 миллиардов. Его состояние оценивается в 75,6 миллиарда долларов.
© AP Photo / Ted S. WarrenТретью строчку рейтинга Forbes занял создатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 72,8 миллиарда долларов.Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Третью строчку рейтинга Forbes занял создатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 72,8 миллиарда долларов.
© AP Photo / Iago LopezВладелец имерии "Zara", богатейший человек Европы и самый преуспевающий торговец в мире Амансио Ортега занял четвертую строчку рейтинга с состоянием в 71,3 миллиарда долларов США.Предприниматель Амансио Ортега основатель и экс-президент Inditex
© AP Photo / Iago Lopez
Владелец имерии "Zara", богатейший человек Европы и самый преуспевающий торговец в мире Амансио Ортега занял четвертую строчку рейтинга с состоянием в 71,3 миллиарда долларов США.
© AP Photo / Eric RisbergОснователь Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 56 миллиардов долларов.Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Eric Risberg
Основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 56 миллиардов долларов.
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt Шестое место в рейтинге занимает самый богатый человек в Мексике Карлос Слим Хелу. Его семья управляет компанией America Movil - крупнейшим оператором мобильной связи в Латинской Америке. Состояние Слима оценивается в 54,5 миллиарда долларов.Мексиканский магнат Карлос Слим
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Шестое место в рейтинге занимает самый богатый человек в Мексике Карлос Слим Хелу. Его семья управляет компанией America Movil - крупнейшим оператором мобильной связи в Латинской Америке. Состояние Слима оценивается в 54,5 миллиарда долларов.
© AP Photo / Victor R. CaivanoОснователь компании Oracle Ларри Эллисон занял седьмое место рейтинга богатейших людей планеты. Издание Forbes оценивает его состояние в 52,2 миллиарда долларов.Предприниматель Ларри Эллисон основал компанию Oracle, сделавшую его миллиардером
© AP Photo / Victor R. Caivano
Основатель компании Oracle Ларри Эллисон занял седьмое место рейтинга богатейших людей планеты. Издание Forbes оценивает его состояние в 52,2 миллиарда долларов.
© Фото : DechateauАмериканский предприниматель Чарльз Кох и его брат Дэвид Кох владеют семейным холдингом Koch Industries, который специализируется на нефтяной и химической промышленности. Чарльз Кох занял восьмую позицию рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.Чарльз Кох вместе с братом Дэвидом владеют семейным холдингом Koch Industries
© Фото : Dechateau
Американский предприниматель Чарльз Кох и его брат Дэвид Кох владеют семейным холдингом Koch Industries, который специализируется на нефтяной и химической промышленности. Чарльз Кох занял восьмую позицию рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
© AP Photo / Evan AgostiniПредприниматель Дэвид Кох занял следующую за братом строчку рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.Дэвид Кох вместе со старшим братом Чарльзом владеет семейной компанией Koch Industries
© AP Photo / Evan Agostini
Предприниматель Дэвид Кох занял следующую за братом строчку рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
© AP Photo / Paul SancyaЧрезвычайно успешный предприниматель, основатель медиа-компании Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг замыкает десятку самых богатых людей планеты. Его состояние Forbes оценил в 47,5 миллиардов долларов.Влиятельный бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
© AP Photo / Paul Sancya
Чрезвычайно успешный предприниматель, основатель медиа-компании Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг замыкает десятку самых богатых людей планеты. Его состояние Forbes оценил в 47,5 миллиардов долларов.
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