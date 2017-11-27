ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Американского миллиардера, основателя компании Microsoft Билла Гейтса избрали в Китайскую академию инженерных наук, следует из сообщения на сайте академии.

Гейтс был номинирован за работу в проекте TerraPower — компании, занимающейся разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне, которую он основал в 20028 году. Миллиардер стал одни из 18 новых иностранных членов академии и единственным, кто не работает в университете или исследовательском институте.

В конце 2015 года TerraPower подписала с китайской государственной корпорацией атомной энергетики CNNC (China National Nuclear Corporation) меморандум о взаимопонимании по развитию технологии реактора на бегущей волне. В марте 2017 году компании договорились расширить свое сотрудничество и подписали соглашение о создании совместного предприятия Global Innovation Nuclear Energy Technology Cо. Компании планируют совместно вести работу по завершению проектирования реактора на бегущей волне, а также по коммерциализации технологии данного типа реакторов.

В начале ноября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи с Гейтсом в Пекине дал высокую оценку партнерству Китая и США в сфере атомной энергетики и призвал к более тесному сотрудничеству.