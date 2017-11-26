Россия предлагает ОАЭ сотрудничать по программе ГЛОНАСС

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия предлагает ОАЭ использовать российские спутниковые навигационные технологии на основе системы ГЛОНАСС, сообщил в воскресенье журналистам после заседания российско-эмиратской межправкомиссии министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Возможное сотрудничество в космосе — это и сотрудничество по программе ГЛОНАСС через размещение коррекционных станций на территории Эмиратов", — сказал Мантуров.

Предложение по использованию российской системы ГЛОНАСС глава минпромторга РФ обсудил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейидом аль-Нахайяном, с которым он провел переговоры в субботу.