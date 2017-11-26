Опаснее, чем кажутся: ученые объяснили, почему нужно бояться мух

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Мухи переносят гораздо больше опасных для человека бактерий, чем считалось раньше, выяснила международная научная группа, в которую вошли ученые из Университета штата Пенсильвания, Наньянского технологического университета, Федерального университета Рио-де-Жанейро и еще семи научных учреждений. Соответствующее исследование опубликовано журналом Scientific Reports.

Ученые провели анализ микробиома 116 особей мясных и комнатных мух, пойманных в Южной и Северной Америке, а также в Евразии. Результаты показали, что наибольшее число бактерий находится на лапках и крыльях насекомых.

Комнатные мухи, как оказалось, более опасны: они переносят до 351 вида опасных микроорганизмов, тогда как мясные – 316.

Из этого ученые сделали вывод, что мухи являются переносчиками гораздо большего количества опасных заболеваний, чем предполагалось ранее. Так, ученые обнаружили, что данный вид насекомых может служить источником распространения бактерии Helicobacter pylori, которую связывают с развитием язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, дуоденита и даже рака желудка.

По мнению биологов, для науки способность мух переносить большое количество бактерий имеет и позитивный аспект – это может помочь в сборе данных о возможных эпидемиях.

"Отдельные мухи могут быть полезны в качестве экологических посредников, предоставляющих информацию о местах, где они недавно были. Мы считаем, что этот многофункциональный подход подходит для наблюдения за состоянием окружающей среды и здоровья населения, а также для судебной медицины", — говорится в исследовании.