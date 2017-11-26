Роскосмос подготовит первого эмиратского космонавта, сообщил Мантуров

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что между ОАЭ и Роскосмосом достигнута договоренность о подготовке первого эмиратского космонавта.

"Достигнута договоренность между ОАЭ и Роскосмосом о подготовке первого эмиратского космонавта", — сказал Мантуров журналистам после открытия межправкомиссии РФ и ОАЭ.