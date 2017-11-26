Ученые назвали главную опасность курения во время беременности

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вредные привычки матери могут непоправимым образом сказаться на здоровье ребенка. Как выяснили австралийские ученые, курение во время беременности способно привести к развитию у плода детского церебрального паралича. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

"Наблюдения показали, что будущим мамам лучше бросать курить за несколько месяцев или даже лет до беременности, чтобы не навредить ребенку. Курение влияет на качества яйцеклеток еще до оплодотворения", — приводит портал Science Direct слова авторов исследования.

Проведя опыты на мышах, специалисты пришли к выводу, что наибольшую опасность для плода представляет окислительный стресс. Это состояние избытка свободных радикалов в организме, возникающее под влиянием вредных факторов — плохой экологии, стресса, большой физической нагрузки или табачного дыма.

Исследование показало, что у детей, родившихся от матерей, которых подвергли воздействию табачного дыма, слабые конечности и плохая память. Ученые считают, что повышенные показатели окислительного стресса по большей части вызваны тем, что в митохондрии не производится достаточно антиоксидантов для "очистки" свободных радикалов.

Исследователи предполагают, что курящая мать лишает еще не рожденный плод необходимого количества кислорода. Его нехватка может привести к гипоксии — "кислородному и кровяному голоданию" клеток, например, в части мозга, ответственной за память и движение, и к их смерти. Аналогичным образом происходят процессы, приводящие к развитию ДЦП, заключают специалисты.