ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости. Япония надеется получить возможность в 2020-х годах отправлять своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите.

Об этом японской газете "Иомиури" рассказали источники в правительственных кругах.

В случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны, а также предоставить наработки японских специалистов в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей.

Таким образом, отмечает издание, правительство Японии намерено не только получить возможность участвовать в пилотируемых миссиях на поверхность Луны, но и повысить конкурентоспособность страны в космической отрасли на международной арене.

NASA и ее партнеры в лице ведущих космических агентств планируют начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.

Предполагается, что ведущие космические агентства Европы, Канады и России и Японии, сотрудничающие в настоящее время по программе Международной космической станции, в случае участия в новом проекте в обмен на предоставление модулей и других аппаратных средств могли бы отправлять своих космонавтов и астронавтов на окололунную станцию. NASA, в свою очередь, предлагает сделать Deep Space Gateway доступной для подготовки экспедиций на поверхность Луны. Космические агентства также выразили заинтересованность в создании посадочного модуля, который мог бы перемещаться между орбитальной станцией и поверхностью Луны.