Кудрин: медицина через 15 лет сможет сделать человека "почти бессмертным"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уровень развития медицины через 10 лет позволит сделать человека "почти бессмертным", однако Россия к этим изменениям не вполне готова, считает председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин.

Одним из главных вызовов для России Кудрин назвал технологическое отставание. Он отметил, что сегодня новые прорывные технологии внедряются в банковской сфере, торговле, быту, информационном обмене, и в ближайшие десять лет это, по его мнению, преобразует мир.

"Я боюсь быть банальным, сказав, что через ближайшие десять лет станет обычным на наших улицах беспилотный автомобиль. Через десять лет это станет обычной практикой. Также где-то 10-15 лет потребуется, чтобы медицина, по сути, решила одну из проблем — у нас появится почти бессмертный человек, в силу ряда достижений генетики, медицины, производства органов", — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума КГИ.

Вместе с тем, отметил он, через десять лет "отомрет" около 13% существующих профессий. "Мы живем в меняющемся мире, и мы вообще к этому не вполне готовы. Наше образование, крупные и мелкие предприятия, наша модель экономики пока не успевает за этими изменениями", — добавил глава КГИ.