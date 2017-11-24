Ученые нашли связь между физнагрузками в детстве и объемом серого вещества

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Испанские ученые выяснили, что аэробные физические нагрузки в детском возрасте стимулируют развитие мозга. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Neuroimage.

Согласно данным, полученным учеными из Гранадского университета, физические упражнения вызывают изменения в структуре головного мозга, что напрямую влияет на достижения в учебе. Сотрудники университета выяснили, что занятия спортом приводят к увеличению количества серого вещества в некоторых участках коры головного мозга.

Данное исследование является частью проекта ActiveBrains, проводящего клинические испытания с участием более 100 детей в возрасте 8-11 лет, страдающих от ожирения. Это первая научная работа, которая исследует взаимосвязь физической нагрузки и объема серого вещества у детей с избыточной массой тела.

"Наша работа отвечает на такие вопросы, как отличается ли мозг детей с хорошей и плохой физической подготовкой и как это влияет на их успеваемость", — говорит Франциско Б. Ортега.

Ученые выяснили, что двигательная активность, связанная с нагрузками на сердечно-сосудистую систему, связана с большим объемом серого вещества в нижней лобной извилине и верхней височной извилине. Эти участки головного мозга задействованы при чтении и речевых процессах.

По мнению ученых, полученные данные следует принять во внимание в школах и других общественных учреждениях, связанных со здравоохранением.

"Школа – единственная организация, в которой в обязательном порядке собираются все дети как минимум на 10 лет, а потому это идеальная среда для применения таких рекомендаций", — отмечают исследователи.