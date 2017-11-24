РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики ЦЕРН открыли новый сверхтяжелый "магический" изотоп

18:5024.11.2017
(обновлено: 19:22 24.11.2017)
010920
© Фото : CERNОдин из компонентов установки ISOLTRAPОдин из компонентов установки ISOLTRAP
© Фото : CERN

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Наблюдения за поведением нестабильных атомов меди помогли физикам из ЦЕРН доказать, что никель-78 является двойным "магическим" изотопом с необычно высокой стабильностью. Это приближает нас к открытию стабильных сверхтяжелых элементов, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Детектор гамма-лучей DALI2, при помощи которого ученые изучали свойства ядер кальция-54
© Фото : Dr Satoshi Takeuchi
Один из изотопов кальция помог физикам найти новое "магическое число"
"Изотопы с "магическим" числом протонов и нейтронов крайне интересны, так как они могут рассказать многое о том, что происходит в недрах Солнца и других звезд прямо сейчас и в конце их жизни. В целом они раскрывают тайны рождения элементов и позволяют понять, в какую сторону движется Вселенная", — заявил Андрэ Велкер (Andree Welker), один из участников коллаборации ISOLDE.

Магия цифр

Все ядра элементов тяжелее водорода состоят из двух типов элементарных частиц – протонов, заряженных положительно, и нейтронов, не имеющих заряда. Их число определяет, насколько атом стабилен. При избытке частиц ядро старается избавиться от лишних протонов или нейтронов, выбрасывая альфа-частицу ("голое" ядро гелия-4) или же превращая один из нейтронов в протон или наоборот.

В редких случаях, когда нейтронов в атоме гораздо больше, чем протонов, такой распад приводит к выделению свободных нейтронов или пар нейтронов и электронов. Пока ученые не знают, как часто это происходит, и какие именно процессы заставляют нестабильное ядро так себя вести. Это мешает точно определить, какие элементы формируются в звездах и как нейтроны влияют на поведение топлива в ядерных реакторах. 

Модель атома
© Fotolia / montebell
Физики из России узнали, как часто нейтроны "сбегают" из атомов

Ситуация осложняется тем, что есть целый набор элементов с так называемым "магическим числом" протонов и нейтронов: 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126. Они обладают заметно более высокой стабильностью, чем предсказывает теория, и не распадаются так, как описано выше. Как полагают ученые, выявление принципов нейтронного распада ядер позволит вычислять "магические числа" теоретически, а не искать их вслепую.

Все эти тайны, как отмечает Велкер, пытается раскрыть проект ISOLDE – один из самых долгоживущих ускорителей и "изотопных фабрик" ЦЕРН, начавший работу в 1967 году.

Один из компонентов установки ISOLTRAP
© Фото : CERN
Физики ЦЕРНа нашли новое "магическое число" для сверхтяжелых элементов

В рамках этого эксперимента ученые обстреливают пучками протонов мишень на основе урана. Большая часть частиц пролетает сквозь этот экран, но некоторые взаимодействуют с его атомами и превращают их в другие химические элементы. Детекторы ISOLDE измеряют массу и прочие свойства этих элементов, что позволяет искать новые "магические" изотопы.

Сверхновая в лаборатории

По словам ученого, изучать такие вещества довольно сложно, так как они возникают в ускорителе крайне редко и распадаются очень быстро. Яркий пример — никель-78, сверхтяжелый изотоп, не существующий на Земле, но являющийся одним из главных "продуктов" термоядерных реакций внутри сверхновых.

Линейный ускоритель тяжелых ионов UNILAC в германском исследовательском центре GSI
© Фото : GSI
Физики открывают "охоту" за 120-м элементом таблицы Менделеева

Его редкость подчеркивает то, что совсем недавно ученые практически ничего о нем не знали, в том числе и его период полураспада, который составляет, как показали опыты на установке NCSL в 2005 году, примерно 110 миллисекунд. С другой стороны, никель-78 всегда интересовал астрономов и физиков-теоретиков, так как он отличается сразу двумя "магическими числами" (28 протонов и 50 нейтронов) и играет важную роль в рождении урана и других сверхтяжелых элементов.

Велкер и его коллеги смогли доказать, что этой действительно "магический" изотоп, наблюдая за его соседом по периодической таблице Менделеева — нестабильной медью-79, распадающейся примерно за то же время.

У соседей "магических" изотопов, как отмечает ученый, тоже есть довольно необычные свойства, и их изучение  позволяет физикам достаточно точно определить свойства этого элемента, не имея его на руках и не проводя экспериментов с ним. К примеру, разница в массе меди-79, никеля-78 или меди-78 должна быть меньше, чем различия в весе между более легкими изотопами меди.

Юрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова. Архив
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

Руководствуясь этой идеей, ученые создали большое количество атомов меди и измерили их массы. Опыты показали, что нейтроны и протоны в атомах меди-79 и меди-78  действительно сцеплены друг с другом сильнее, чем в других изотопах этого металла, что подтвердило магическую природу их соседа, никеля-78.

Это открытие, как отмечают физики, позволяет ЦЕРН приступить к поискам еще более тяжелых "магических" элементов и открытию новых элементов с крайне нестандартным расположением протонов и нейтронов, природу которых еще предстоит раскрыть.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена