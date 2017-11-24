Ученые рассказали, как приготовление жирной еды влияет на погоду

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Британские химики выяснили, что жареная и жирная пища способна влиять на погоду. Статья, посвященная исследованию ученых из университетов Рединга, Бристоля и Бата, опубликована в журнале Nature Communications.

Как отмечают исследователи, воздух в мегаполисах (например, в Лондоне) на 10% состоит из испарений, появляющихся при готовке жареной еды. Проведя лабораторный эксперимент с соленой водой и олеиновой кислотой, ученые обнаружили, что молекулы в их каплях соединяются в кристаллические решетки, способные впитывать влагу.

Авторы эксперимента предполагают, что эти частицы оказывают ощутимое влияние на погоду: проникая в воздух через окна или вытяжки, они притягивают влагу, способствуя появлению облаков.

"Весьма вероятно, что эти структуры влияют на усвоение влаги в атмосфере, повышают продолжительность жизни молекулы и в целом замедляют движение внутри капель, однако последствия (этих процессов — прим. ред.) еще предстоит исследовать", — заявил доцент кафедры физической и атмосферной химии университета Рединга Кристиан Франг.

Ученые подчеркивают, что пока исследования проводились лишь в лаборатории. Если уличные опыты подтвердят лабораторные наблюдения, в перспективе это открытие может помочь в борьбе с глобальным потеплением.