Названа неожиданная польза физических упражнений

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нейробиологи из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) выяснили, что физические упражнения предотвращают старческое слабоумие, сообщает журнал New Scientist.
Ученым было известно, что снижение концентрации белка RbAp48 в зубчатой извилине гиппокампа мозга является основной причиной ухудшения памяти при нормальном старении. Исследование группы Кандела подтвердило, что с возрастом ген, кодирующий данный белок, становится менее активным.
Для того, чтобы остановить этот процесс, человеку необходимо заниматься спортом. Как выяснили нейробиологи, физическая нагрузка, например, поднятие тяжестей, приводит к высвобождению белка RbAp48 из костной ткани.