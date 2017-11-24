Названа неожиданная польза физических упражнений

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нейробиологи из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) выяснили, что физические упражнения предотвращают старческое слабоумие, сообщает журнал New Scientist.

Группа исследователей под руководством Нобелевского лауреата по физиологии и медицине Эрика Кандела изучили 23 тысячи генов в тканях мозга восьми трупов людей в возрасте от 33 до 88 лет.

Ученым было известно, что снижение концентрации белка RbAp48 в зубчатой извилине гиппокампа мозга является основной причиной ухудшения памяти при нормальном старении. Исследование группы Кандела подтвердило, что с возрастом ген, кодирующий данный белок, становится менее активным.

Для того, чтобы остановить этот процесс, человеку необходимо заниматься спортом. Как выяснили нейробиологи, физическая нагрузка, например, поднятие тяжестей, приводит к высвобождению белка RbAp48 из костной ткани.