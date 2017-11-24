Франция построила под Лувром первый "художественный" ускоритель частиц

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Франции построило под Лувром небольшой ускоритель частиц AGLAE, предназначенный специально для изучения скульптур и картин, а также для подтверждения их подлинности, сообщает Phys.org

"До настоящего времени мы почти не изучали картины из Лувра или других музеев по той причине, что мы опасались, что пучок частиц может повредить их краски и заставить их поменять цвет", — заявила Изабель Палло-Фроссар (Isabelle Pallot-Frossard), директор Центра изучения и реставрации музеев Франции в Париже.

В последние годы в историю и искусствоведение все больше проникают химия, физика и другие точные науки, позволяющие увидеть внутри артефактов и памятников искусства то, что было потеряно по воле времени или по воле их творцов.

К примеру, недавно британские археологи смогли получить фотографии монет, содержавшихся в запечатанной коробке времен владычества Древнего Рима, не открывая ее, а также прочитать обгоревшие папирусы из Помпей. Аналогичным образом были найдены тайные портреты на картинах Рембрандта и Эдгара Дега, а также раскрыты секреты химического состава красок британских живописцев 19 века.

Как правило, такие исследования проводятся сегодня нечасто, так как хранители музеев опасаются того, что пучки заряженных частиц, разогнанные до околосветовых скоростей, или даже просто рентгеновское излучение могут разрушить молекулы органических и минеральных пигментов или вызвать деградацию холста.

Для решения этой проблемы Центр изучения и реставрации музеев Франции в Париже построил под Лувром, крупнейшим музеем страны, небольшой ускоритель частиц длиной в 37 метров, который вырабатывает относительно мягкие пучки протонов и ядер гелия, разогнанных до скорости в 20-30 тысяч километров в секунду, что эквивалентно десятой части скорости света.

По словам Палло-Фроссар, подобные частицы в принципе не способны повредить шедевры великих художников, но при этом они способны получать все данные, необходимые для оценки состояния картин, проверки их подлинности и раскрытия их потенциальных секретов.

Данный ускоритель уже начал свою работу – по словам ученых, сейчас они изучают свойства древнеримских статуэток Лар, "семейных" божеств, найденных недавно в окрестностях городка Баве на границе Франции и Бельгии. Как надеются физики, безопасный характер работы их ускорителя сделает его более привлекательным для историков и искусствоведов.