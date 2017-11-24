Ученые: носители русского языка жестикулируют уникальным образом

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского государственного лингвистического университета выяснили, что во время общения все русскоязычные люди жестикулируют одинаковым образом при использовании различных форм глаголов, что совершенно не характерно для носителей других европейских языков, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

"Если французы употребляют глагол в завершенном времени, то они чаще делают резкий жест, а если используют прошедшее незавершенное время, то в основном производят более плавные жесты. Мы думали, что подобные различия будут обнаружены и в русском языке, где различаются глаголы совершенного и несовершенного вида", — рассказывает Алан Ченки (Alan Cienki), заведующий лабораторией в МГЛУ и профессор Свободного университета Амстердама.

В последние годы лингвисты и нейрофизиологи начали активно интересоваться тем, как различные способы невербального общения между людьми влияют на их отношение друг к другу, передачу информации при помощи слов, и множество других вещей.

К примеру, четыре года назад ученые из университета Чикаго обнаружили, что жесты родителей играют важную роль в том, как быстро их малолетние дети учатся говорить, помогая им быстрее и лучше запоминать новые слова. Еще раньше британские ученые обнаружили, что младенцы могут распознавать жесты уже в 4 месяца, а взрослые люди – бессознательно копировать телодвижения собеседника и таким образом "подстраиваться" под него.

Ченки и его коллеги раскрыли одну необычную национальную особенность жителей России, наблюдая за тем, как русскоязычные, германоязычные и франкоязычные добровольцы жестикулируют во время беседы с экспериментаторами.

В рамках этих опытов ученые приглашали добровольцев в специальную лабораторию, где они за ними следил набор камер и программ, которые сегодня применяются при съемках фильмов и разработке компьютерных игр. Они непрерывно следят за положением рук и других частей тела человека в пространстве, что позволяет режиссерам и специалистам в компьютерной графике создавать точные компьютерные копии актеров или будущих героев игр, способные совершать "человеческие" движения.

Лингвисты использовали эти данные для совсем другой цели – сопоставления того, какие жесты добровольцы чаще всего совершали в те времена, когда они произносили то или иное слово или использовали различные элементы грамматики языка. Сравнивая подобные наборы жестов для носителей трех языков, ученые пытались понять, совпадают ли они и найти возможные причины различий.

"Оказалось, что вне зависимости от формы глагола носители русского языка жестикулируют практически одинаково, отдавая предпочтение резким жестам. В немецком языке ситуация также неоднозначна", — продолжает Ченки.

Что самое интересное, наблюдения за студентами показали, что изучение французского и немецкого заставляет их жестикулировать так же, как это делают носители этих языков. К примеру, русские студенты, изучающие французский язык, начинают жестикулировать так же, как и французы: они производят больше плавных жестов с глаголами несовершенного вида.

Как полагает Ченки, открытие его команды имеет прямую практическую пользу — "запись" подобных жестов при помощи датчиков движения и создание роботов, жестикулирующих как французы, немцы или носители других языков, может помочь людям быстрее осваивать новые языки и лучше вливаться в коллективы их носителей.

Почему существуют подобные различия, ученые пока точно не могут сказать, но сейчас Ченки и его коллеги предполагают, что их уникальный характер может быть связан с тем, что представители разных народов воспринимают мир и строят его картину у себя в голове по-разному.

"Похоже, что подобные различия в жестикуляции связаны с тем, какие факторы в большей степени соотносятся с построением мысленного образа события у говорящих на разных языках: абстрактное грамматическое значение, конкретное лексическое значение, прагматические факторы", — заключает ученый.