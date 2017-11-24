Ученые сравнили уровни выбросов новых и старых автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Ученые в рамках проекта Дальневосточного федерального университета по изучению влияния выхлопных газов автомобилей на экологию города подтвердили, что новые машины представляют не меньшую опасность, чем устаревшие модели с износом двигателя, сообщает вуз.

Исследование проводится в ДВФУ под руководством главного токсиколога Европы, президента Ассоциации европейских токсикологов — Eurotox — Аристидиса Тсатсакиса (Греция). Для работы над масштабным проектом ДВФУ собрал международную сеть ученых, которые работают параллельно в нескольких крупных городах России, Италии, Португалии, Греции и Румынии. Уже получено несколько тысяч проб твердых частиц выхлопов, которые содержат токсические вещества, сажу, различные металлы, редкоземельные элементы, в том числе в виде наночастиц.

"По результатам исследований участники уже пришли к неутешительным выводам. Подтвердилось, что новые автомобили представляют для экологии не меньшую опасность, чем устаревшие модели с большим пробегом и износом двигателя. Опыты на крысах показали: углеродные нановолокна, которые в большом количестве содержатся в выхлопах, снижают поведенческие функции и познавательную активность. Получены новые данные о влиянии выхлопов на проявление разных аллергических реакций", — говорится в сообщении.

Сейчас ученые планируют расширить проект и изучить влияние мотоциклов, автобусов, большегрузов, морских судов и поездов на окружающую среду.

"Только изучив проблему с разных сторон и зафиксировав эти результаты, Eurotox сможет обратиться к государственным органам с предложением скорректировать действующее законодательство и стандарты топлива", — пояснил Тсатсакис.