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Экипаж программы SIRIUS "долетел" до Луны и готовится "спуститься" на Землю

01:0324.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17. Архивное фотоУчастники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж наземного "космического корабля" 17-суточного эксперимента SIRIUS по имитации полета к Луне "вернулся" на Землю, и готовится в пятницу открыть люки, покинуть модуль и выйти к журналистам, сообщил РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП).

Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
© РИА Новости / Максим Блинов
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В программе участвуют трое мужчин и три женщины: член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник РКК "Энергия" Марк Серов, представитель Airbus Defence and Space Виктор Феттер, а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников. Все участники получат вознаграждение, размер которого будет определен дифференцировано для каждого.

"Итоги эксперимента будут подведены позднее, после всестороннего анализа результатов работы. Но уже сейчас можно сказать, что первый межгендерный экипаж проявил себя, как единый слаженный коллектив", — сказал представитель ИМБП.

Долетели до орбиты "Луны"

В ходе эксперимента была достигнута "окололунная орбита" и осуществлены первые виртуальные витки вокруг "спутника Земли". В рамках программы "облёта" экипаж учился управлять виртуальным ровером. Кроме того, прошел эксперимент по заказу НАСА, в ходе которого через виртуальный "иллюминатор" станции экипаж наблюдал поверхность "Луны" и выбирал наилучшие точки для "посадки".

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По словам представителя ИМБП, у экипажа была техническая возможность приближать поверхность "спутника Земли", имитируя разглядывание деталей рельефа местности с помощью длиннофокусной фотоаппаратуры. Такая задача будет поставлена при реальном облете Луны на космическом корабле, поэтому она детально отрабатывалась на Земле аппаратно-компьютерными методами.

В ходе "полета" специалисты института получили возможность изучить распределение ролей и динамику лидерства, взаимодействие в ограниченном пространстве, биохимию и иммунитет членов экипажа.

Кроме того, были опробованы новые системы психологической поддержки экипажа и методы распределения пространства в космических кораблях будущего для обеспечения комфортной работоспособности экипажа. В рамках одного из исследований члены экипажа провели индивидуальные измерения уровня шума в каютах. На основе полученных данных специалисты проанализируют общую зашумленность "космического корабля".

Ранее глава ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что в рамках проекта SIRIUS будут отработаны начальные элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой с 2024 года была достигнута Роскосмосом с США.

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Установка виртуальной реальности

На наземном "лунном корабле", в частности, была собрана и испытана в работе установка виртуальной реальности. В рамках программы экспериментов члены экипажа оценили вкусовые качества разных продуктов, поставленных на борт "корабля". В частности, они попробовали различные супы из рационов, поставленных российским производителем "Космопит". Кроме того, была опробована продукция Мичуринского экспериментального центра — они подготовили линейку пакетированных продуктов специально под эксперимент SIRIUS.

В рамках эксперимента институт смоделировал нештатную ситуацию при отсутствии связи с Землей. В таких условиях экипаж самостоятельно разработал программу действий и адаптировал её выполнение под изменяющиеся внешние условия. Специалисты ИМБП оценивали, насколько эффективно члены экипажа использовали возможности космического корабля и оборудования.

Женское участие

Орбита астероида 2016 HO3
© Фото : NASA/JPL-Caltech
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Женщины будут участвовать во всех последующих этапах наземного изоляционного эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS, обсуждаются также кандидатуры американских участников, заявил ранее Орлов.

По его словам, есть желающие участвовать и в следующем эксперименте, кандидаты также подают заявления на участие в годовой программе. Будут люди и из-за рубежа, рассматривается участие и американских представителей.

Орлов отметил, что в программе примут участие и специалисты Немецкого космического агентства (DLR), начиная с четырехмесячного эксперимента.

Тестирование тренажера космического корабля "Федерация"

Трое из шести членов экипажа SIRIUS успешно провели на борту тестирование тренажера нового российского корабля "Федерация", рассказал РИА Новости ИМБП.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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По его словам, в рамках совместной программы работ с РКК "Энергия" была проведена отработка мобильного моделирующего стенда этого нового космического корабля. Он представляет собой полноценный тренажёр системы управления, сближения и стыковки. В ходе тренировок Серов, Рукавишников и Кикина по очереди выполняли динамические операции для оценки качества их операторской деятельности и качества взаимодействия с интерфейсом новой машины. Во время тестирования отслеживались показатели пульса, давления, измерялись маркеры стресса.

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