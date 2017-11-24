Экипаж программы SIRIUS "долетел" до Луны и готовится "спуститься" на Землю

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж наземного "космического корабля" 17-суточного эксперимента SIRIUS по имитации полета к Луне "вернулся" на Землю, и готовится в пятницу открыть люки, покинуть модуль и выйти к журналистам, сообщил РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП).
"Итоги эксперимента будут подведены позднее, после всестороннего анализа результатов работы. Но уже сейчас можно сказать, что первый межгендерный экипаж проявил себя, как единый слаженный коллектив", — сказал представитель ИМБП.
Долетели до орбиты "Луны"
В ходе эксперимента была достигнута "окололунная орбита" и осуществлены первые виртуальные витки вокруг "спутника Земли". В рамках программы "облёта" экипаж учился управлять виртуальным ровером. Кроме того, прошел эксперимент по заказу НАСА, в ходе которого через виртуальный "иллюминатор" станции экипаж наблюдал поверхность "Луны" и выбирал наилучшие точки для "посадки".
В ходе "полета" специалисты института получили возможность изучить распределение ролей и динамику лидерства, взаимодействие в ограниченном пространстве, биохимию и иммунитет членов экипажа.
Кроме того, были опробованы новые системы психологической поддержки экипажа и методы распределения пространства в космических кораблях будущего для обеспечения комфортной работоспособности экипажа. В рамках одного из исследований члены экипажа провели индивидуальные измерения уровня шума в каютах. На основе полученных данных специалисты проанализируют общую зашумленность "космического корабля".
Ранее глава ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что в рамках проекта SIRIUS будут отработаны начальные элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой с 2024 года была достигнута Роскосмосом с США.
На наземном "лунном корабле", в частности, была собрана и испытана в работе установка виртуальной реальности. В рамках программы экспериментов члены экипажа оценили вкусовые качества разных продуктов, поставленных на борт "корабля". В частности, они попробовали различные супы из рационов, поставленных российским производителем "Космопит". Кроме того, была опробована продукция Мичуринского экспериментального центра — они подготовили линейку пакетированных продуктов специально под эксперимент SIRIUS.
В рамках эксперимента институт смоделировал нештатную ситуацию при отсутствии связи с Землей. В таких условиях экипаж самостоятельно разработал программу действий и адаптировал её выполнение под изменяющиеся внешние условия. Специалисты ИМБП оценивали, насколько эффективно члены экипажа использовали возможности космического корабля и оборудования.
Женское участие
По его словам, есть желающие участвовать и в следующем эксперименте, кандидаты также подают заявления на участие в годовой программе. Будут люди и из-за рубежа, рассматривается участие и американских представителей.
Орлов отметил, что в программе примут участие и специалисты Немецкого космического агентства (DLR), начиная с четырехмесячного эксперимента.
Тестирование тренажера космического корабля "Федерация"
Трое из шести членов экипажа SIRIUS успешно провели на борту тестирование тренажера нового российского корабля "Федерация", рассказал РИА Новости ИМБП.