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РИА Наука
РИА Наука

Не хуже "Фейсбука": как животные создают свои социальные сети

08:0024.11.2017
(обновлено: 08:03 24.11.2017)
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© Depositphotos / NatashaFedorovaЗолотой ретривер за ноутбукомЗолотой ретривер за ноутбуком
© Depositphotos / NatashaFedorova

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Принято считать, что животные обмениваются информацией непосредственно в процессе общения. Но, как оказалось, у них есть сложные "хранилища данных", позволяющие передавать важные знания об окружающей среде.

Свинья Эстер со своими хозяевами, Канада
© AP Photo / Steve Jenkins
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Животные создают информационные сети, чтобы передавать различные сведения не только от поколения к поколению, но и от одной особи к другой, хотя в реальности они могут никогда и не встречаться. Советский зоолог Николай Наумов назвал такие сети сигнальным полем. Формируется оно различными способами и служит хранилищем знаний общего пользования, встроенным в окружающую среду. 

Так например, известно, что между местами "частого пользования" (водопои, локации добычи) дикие животные прокладывают тропы в проходимых и безопасных местах. Это особенно важно в густом лесу или местности, изобилующей острыми или шаткими камнями.

"Песцы на Командорских островах научились создавать своеобразные ориентиры, которые не дают им сойти с безопасной тропы и затеряться в тумане. Под действием экскрементов животных состав почвы меняется, и в результате там, где были оставлены метки, вырастают кочки до полуметра высотой. Но формируются они десятками лет, то есть на протяжении жизни не одного поколения песцов. В зависимости от изменения местности ориентиры могут стираться или возникать в другом месте", — рассказывает Елена Крученкова, ведущий научный сотрудник Лаборатории поведения позвоночных животных МГУ. 

Песчанки (пустынные грызуны, похожие на крыс) сами сооружают из песка и снабжают запаховой меткой "сигнальные холмики", которые становятся для них ориентиром и эффективным элементом маркировки территории, что не дает животным потеряться на местности, поросшей травой. Высоко подпрыгивать этот мелкий грызун не может, поэтому при поиске жилья ориентируется на столбик как визуально (чтобы понять, куда идти), так и по запаху (чтобы не перепутать свой столбик с чужим). Похожие сигнальные холмики с секретом мускусной железы формируют бобры и суслики. 

© Depositphotos / JearudПесчанка
© Depositphotos / Jearud
Песчанка

Длительно существующие норы или гнезда "передают" каждому новому поколению опыт предков относительно выбора оптимальных мест обитания и типов убежищ. Ученые экспериментально выяснили, что песчанки охотнее заселяют колонии (даже пустующие) своего вида, чем лишенные следов жизнедеятельности аналогичные участки местности. Для зверька запах его сородичей служит своеобразной записью "здесь безопасно, тут мы жили долго и счастливо". Так же консервативно ведут себя и ушастые тюлени, крайне медленно и неохотно заполняющие пустые места, хотя те отлично подходят для лежбищ. 

© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкЛежбище сивучей на пирсе в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Лежбище сивучей на пирсе в Петропавловске-Камчатском

Волки создают свои ориентиры из костей убитых животных, придавая им характерный запах с помощью мочи. Под ее воздействием трава желтеет и вянет, что служит дополнительным ориентиром для хищников. Места, где расположены их логова, утоптаны, причем земля хранит запах желез, которые находятся на лапах, в течение нескольких лет! Поэтому, возвращаясь на старые места обитания даже после длительного путешествия, волки безошибочно определяют, где им обустроить жилище.

© Flickr / Anders IllumСерый волк
© Flickr / Anders Illum
Серый волк

Многолетняя миграция животных приводит к образованию дороги, по которой они могут двигаться "без раздумий". При создании сети железных и автомобильных путей через США строители заметили, что рассчитанный с помощью приборов маршрут проходит рядом с тропами миграции бизонов. К сожалению, такое совпадение привело к тому, что бизоны едва не исчезли с лица Земли — настолько "охотникам" нравилось стрелять в животных из идущего вдоль их стада поезда. 

© AP Photo / File/Matthew BrownБизоны перегородили дорогу в национальном парке Йеллоустоун
© AP Photo / File/Matthew Brown
Бизоны перегородили дорогу в национальном парке Йеллоустоун

Интересно, что одни и те же сигнальные поля могут использовать разные животные, конечно, не одновременно. Так, работники Дарвиновского природного заповедника, расположенного на северо-востоке России, обнаружили, что в одной норе по очереди жили лисы, барсуки, енотовидные собаки и даже волки. 


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