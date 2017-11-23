РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые создали микроба-"шпиона", способного записывать информацию в ДНК

22:0023.11.2017
(обновлено: 22:03 23.11.2017)
04214
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе бактерию-шпиона, записывающую информацию в своей ДНКТак художник представил себе бактерию-шпиона, записывающую информацию в своей ДНК
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Биологи из США превратили обычную кишечную палочку в неуязвимого и невидимого "супершпиона", научив ее записывать информацию о происходящих вокруг нее событиях в ее собственную ДНК и сохранять ее при передаче потомкам, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Анимация бегущей лошади, записанная в ДНК кишечной палочки (справа)
© Seth Shipman
Биологи превратили ДНК бактерий в "флешку" и записали туда видеоролик
"Пока наши микробы могут одновременно записывать сразу три сигнала разных типов на протяжении многих дней. Сейчас мы размышляем над тем, что подобным образом можно наблюдать и за биомаркерами, которые присутствуют в организме больных или здоровых людей", — рассказывает Харрис Ванг (Harris Wang) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

Молекулы ДНК представляют собой надежное устройство по хранению информации, хорошо защищенное от ошибок чтения и записи. Ученые пытаются приспособить их для хранения произвольных данных с 1988 года, когда американским биоинформатикам впервые удалось записать 7,9 килобайт информации на молекулу ДНК и прочитать ее.

К примеру, пять лет назад биологи из Гарварда впервые "распечатали" книгу на молекулах ДНК и прочитали ее при помощи обычного секвенатора генома, а год назад ученые из университета Вашингтона научились записывать изображения в нити генетического кода и считывать их, достигнув рекордно высокой плотности записи информации.

Все эти подходы обладают одним общим недостатком — в них применяются "голые" молекулы ДНК, сохраняющие стабильность и "читабельность" только внутри пробирок и лабораторий. Кроме того, все они фактически являются "одноразовыми" – их можно записать и прочитать лишь один раз, что не позволяет использовать подобные системы "генетической памяти" как полноценную замену современным носителям информации.

В прошлом году известный молекулярный биолог Джордж Черч ликвидировал эту проблему, приспособив бактериальный "антивирус", систему CRISPR/Cas, для последовательной записи информации в ДНК микробов, превратив ее в своеобразную "флешку".

Так художник представил процесс удаления ретровирусов из ДНК свиньи
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Биологи впервые вырастили свиней с "очеловеченными" органами

Ванг и его коллеги совершили следующий логический шаг – они поменяли работу CRISPR/Cas таким образом, что эта система начала сама реагировать на сигналы, поступающие из внешней среды, и записывать информацию о том, когда и как они начали воздействовать на микроба.

Для этого ученые вставили внутрь обычной кишечной палочки две дополнительных нити ДНК, скрученные в кольцо. В одной из них содержался сам геномный редактор, а во второй – особая последовательность генетических "букв"-нуклеотидов, заставлявшая это кольцо ДНК копировать само себя.

Как рассказывает Ванг, CRISPR/Cas был модифицирован таким образом, что он начинал вставлять новые фрагменты ДНК в геном микроба не при появлении новых вирусов, а через строго отмеренные промежутки времени. 

При отсутствии внешних сигналов в "антивирусную библиотеку" бактерии, с которой взаимодействует белок Cas1, попадает случайный набор "букв" из ДНК самой кишечной палочки, а при их появлении – фрагмент второго кольца, в котором содержится ген вируса P1. Эти изменения не пропадают из ДНК микроба при его делении и сохраняются в геноме его потомков на протяжении многих поколений.

Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
Ученые развеяли миф о "бессмертной" сибирской язве немецких шпионов

Благодаря этому кишечная палочка превращается, как выражаются сами ученые, в своеобразный молекулярный "диктофон", который непрерывно записывает все сигналы, поступающие из внешней среды. В роли пленки в данном случае выступает "антивирусная библиотека" CRISPR, а в роли микрофона – вторая кольцевая молекула ДНК.

Как показали дальнейшие опыты, микробы могут вести подобную "слежку" на протяжении 8-10 дней без серьезных последствий для себя и появления неисправимых ошибок в их ДНК. Более сложные и продвинутые версии этих "шпионов" от микромира, как отмечают ученые, могут играть роль медицинских сенсоров, детекторов различных отравляющих или радиоактивных веществ, а также решать другие сложные задачи.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена