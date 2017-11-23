Овечка Долли не страдала от ранних старческих болезней, заявляют ученые

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Рентгеновские снимки костей овечки Долли, ее дочери и двух других клонированных овец показали, что они не страдали от остеоартрита и других форм старческих болезней и не старели аномально быстро, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Итоги наших опытов, которые мы обнародовали в прошлом году, противоречили расхожим представлениям о том, что Долли заболела остеоартритом из-за того, что клоны стареют быстрее нормальных животных. Мы обратили внимание на то, что никто на самом деле всесторонне не изучал историю развития ее болезни, и попытались исправить этот недочет", — заявил Кевин Синклэр (Kevin Sinclair) из университета Ноттингэма (Великобритания).

Самая знаменитая овца в мире, Долли, родилась в лабораториях Рослинского института в июле 1996 года в результате первого в мире эксперимента по выращиванию клона животного из взрослых клеток. Долли прожила достаточно короткую для овцы жизнь – всего 6,5 лет – и умерла в 2003 году от остеоартрита, что заставило многих противников клонирования говорить о том, что этот процесс ведет к необратимым нарушениям в работе организма и ведет к ускоренному старению клона.

В прошлом году Синклэр и его коллеги доказали на практике, что подобные утверждения не отвечают действительности, создав четыре клона овечки Долли из клеток ее молочной железы, а также девять других клонов, ни один из которых до сих пор не умер или серьезно не заболел.

Успешное завершение этих экспериментов заставило британских генетиков усомниться в том, что заявления о наличии остеоартрита у Долли были основаны на достоверных научных данных. Они проверили выводы коллег, просветив кости Долли, ее дочки Бонни, а также двух других первых клонированных овец, Меган и Мораг, при помощи рентгена.

Получив эти фотографии, ученые передали их трем ведущим ветеринарам и специалистам в области остеоартрита, попросив оценить то, в каком состоянии находились суставы овец. Ни один эксперт, как подчеркивает Синклэр, изначально не знал, кому принадлежали эти снимки и зачем генетики изучали их, и поэтому их симпатии или антипатии в адрес Долли и других клонированных животных не должны были повлиять на их заключения.

"Как показал наш анализ, число и характер распределения очагов остеоартрита в костях клонов было таким же, как и у "обычных" овец аналогичного возраста. Это позволяет говорить о том, что заявления о том, что клонирование ускорило старение овец и привело к развитию остеоартрита, не соответствуют действительности", — добавила Сандра Корр (Sandra Korr) из университета Глазго (Шотландия), один из ветеринаров, обследовавших кости овец.

Как возникла эта ложная идея и как она распространилась по научной и общественной среде, по всей видимости, будет одной из тех загадок, которую придется решать уже историкам. Как отмечает Синклэр, в научной литературе встречается всего одно упоминание того, что Долли страдала от тяжелых форм остеоартрита, и оно содержится даже не в статье, а в тезисах к конференции.

Никаких конкретных данных, на основании которых был сделан подобный вывод, так и не было опубликовано, что заметно осложняет поиски корней этой ошибочной теории, ее возможных "авторов" и определение мотивов их действий, заключают ученые.