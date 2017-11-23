Ученые научились менять музыкальные вкусы человека

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Воздействуя магнитными импульсами на кору головного мозга человека, можно влиять на его музыкальный вкус. Это удалось выяснить ученым из Неврологического института в Монреале и Больницы при канадском Университете Макгилл. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые применяли транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), с помощью которой воздействовали на дорсолатеральную часть префронтальной коры головного мозга. Именно эта его часть задействована для выработки дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовольствия и связанного с "центром вознаграждения" мозга.

Ученые использовали три вида сессий с каждым испытуемым — либо возбуждали участки коры, либо подавляли, либо никак не влияли на них. После каждой стимуляции испытуемым предлагали послушать любимую музыку, а также те треки, которые им включали исследователи.

Далее их просили оценить уровень удовольствия от прослушивания. Кроме того, им давали возможность купить полюбившуюся музыку, чтобы оценить уровень их заинтересованности.

Выяснилось, что после подавляющей стимуляции испытуемым уже не так сильно нравился трек, который они до этого называли любимым. Кроме того, в этом случае желание купить прослушанную песню было на 40% ниже, чем после возбудительной стимуляции.

Таким образом, ученые показали, что могут влиять с помощью ТМС на удовольствие от прослушивания музыки за счет стимуляции участков мозга, связанных с выработкой дофамина.

Роберт Заторре, профессор неврологии и нейрохирургии, возглавляющий исследование, отмечает, что воздействовать магнитными импульсами на кору можно будет и для более полезных целей.

"Многие психологические расстройства, такие, как зависимости, ожирение и депрессия, связаны со слабым воздействиям на центры, отвечающие за вознаграждение, — заявил он, добавив, что в будущем многие проблемы можно будет решать подавляющей или возбудительной стимуляцией этих центров.