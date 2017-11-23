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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: вода текла по поверхности Марса в эпоху динозавров

17:2223.11.2017
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© NASA / JPL-Caltech/MSSДлинный овраг в центре фотографии – след движения талой воды по поверхности Марса. Снимок зонда MROДлинный овраг в центре фотографии – след движения талой воды по поверхности Марса. Снимок зонда MRO
© NASA / JPL-Caltech/MSS

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Планетологи нашли в северном полушарии Марса крупные залежи льда и следы потоков талой воды, двигавшейся по его поверхности относительно недавно, во времена расцвета динозавров на Земле, говорится в статье, опубликованной в журнале JGR: Planets.

Снимок поверхности Марса с зонда Mars Odyssey. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech
Планетологи нашли залежи воды на экваторе Марса
"Мы давно думали, что средние широты Марса слишком холодны для того, чтобы там могли формироваться потоки талой воды – средние температуры там не превышают 55 градусов Цельсия ниже нуля. Наши наблюдения показывают, что подземная вулканическая активность и столкновения ледников могли вырабатывать достаточно тепла в недавнем прошлом, чтобы растопить часть из них", — рассказывает Францес Бутчер (Frances Butcher) из Открытого университета Великобритании в Милтон-Кинс.

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс  мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь после извержений вулканов.

Открытие следов мощнейших океанических цунами на Марсе, а также некоторые другие данные по его геологии заставляют многих ученых считать, что жидкая вода могла существовать на Марсе не всегда, а лишь эпизодически, когда на Марс падали крупные метеориты или когда "просыпались" его вулканы. Потоки такой талой воды могли прорывать гигантские каналы на поверхности Марса и образовать временные океаны и озера, не замерзавшие сотни тысяч и миллионы лет.

Следы потоков воды в кратере на Марсе
© Фото : NASA/JPL/University of Arizona
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Бутчер и его коллеги обнаружили, что подобные эпизоды таяния льдов могли происходить на Марсе совсем недавно, примерно 110 миллионов лет назад, изучая снимки умеренных широт в северном полушарии планеты, полученные при помощи камер зонда MRO.

Ледники Земли и Марса, как отмечают ученые, не стоят на месте, а постоянно движутся вниз по склонам гор или равнинам, отступая и наступая по мере повышения или понижения температур. Эти движения льдов не проходят бесследно для поверхности планет — на ней возникают очень специфические формы рельефа, такие как фьорды, моренные гряды, бараньи лбы, друмлины и другие объекты, однозначно свидетельствующие о том, что здесь когда-то существовал ледник.

Анализируя снимки с MRO, команда Бутчера пыталась найти подобные формы рельефа, расположенные неподалеку от современных марсианских ледников. Их соседство, как надеялись ученые, помогло бы им понять, с какой скоростью движутся льды Марса сегодня и происходили ли масштабные отступления и наступления ледовых шапок в недавнем и далеком прошлом.

На равнине Темпе, расположенной к северу от вулканического плато Фарсида, зонду НАСА удалось найти так называемые озы — достаточно невысокие и очень длинные холмы, похожие по форме на железнодорожные валы.

Снимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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Озы, в отличие от многих других ледниковых форм рельефа, формируются не в результате движения самих льдов, а потоков талой воды, которые возникают на границе между подножием ледника и грунтом и прокладывают в нем узкие, но длинные каналы длиной в несколько десятков километров.

Та часть равнины Темпе, на которой находятся озы и связанный с ними ледник, сформировалась примерно 150-110 миллионов лет назад. Это означает, что потоки "настоящей" воды текли по поверхности красной планеты в совсем недавнем прошлом, когда Марс уже успел остыть и потерять почти всю свою атмосферу.

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© NASA / JPL/University of Arizona
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Что могло растопить эти льды и заставить их отступить? Как полагают ученые, источником тепла в данном случае выступали подледные вулканы – под равниной Темпе проходит геологический разлом, который мог вырабатывать большое количество тепла и энергии в прошлом.

Эти озы и соседние ледники, как считают Бутчер и его коллеги, могут стать одним из самых интересных мест для постройки будущих баз и колоний сразу по нескольким причинам. Здесь не только сохранились большие запасы воды, но и сам ледник может скрывать в себе потенциальные следы марсианской жизни, существовавшей на поверхности планеты в далеком прошлом.

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