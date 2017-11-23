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Чума появилась в Европе еще в каменном веке, заявляют генетики

11:3723.11.2017
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© Наталья ШишлинаЧереп одной из первых жертв чумы с российского Алтая, стоянка АфанасьевоЧереп одной из первых жертв чумы с российского Алтая, стоянка Афанасьево
© Наталья Шишлина

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Чумная палочка, вызвавшая знаменитые эпидемии чумы в античности и в средние века, появилась на территории Европы еще в каменном веке, откуда она попала вместе с первыми фермерами в Азию и другие уголки Земли, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
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"Угроза заражения чумой могла быть одной из причин того, почему популяции людей резко стали более мобильными в конце каменного и в начале бронзового века. Возможно, что великие миграции народов того времени были связаны с тем, что люди просто бежали от эпидемии чумы, или же тем, что представители степных этносов имели несколько иной иммунитет, помогавший им лучше переносить инфекцию", — рассказывает Йоханнес Крузе (Johannes Krause) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Краузе, известный "некромант"-палеогенетик, и его коллеги уже несколько лет работают над восстановлением истории крупнейшей в истории Европы эпидемии – так называемой "черной смерти", вызванной чумной палочкой, Yersinia pestis. В 2011 году группа Краузе восстановила геном этой бациллы, а чуть позже – нашла мутации, превратившие безобидную почвенную бактерию в "бич божий" 14 века.

Относительно недавно, в феврале 2016 года, Краузе и его коллеги совершили крайне неожиданное открытие – изучая кости жертв вспышки чумы в Марселе в 18 веке, они обнаружили, что эпидемия была вызвана тем же самым штаммом Yersinia pestis, который вызвал "черную смерть". Это стало крайне большой неожиданностью ученых, так как они считали, что эта разновидность микроба исчезла, уступив место менее заразным и смертоносным штаммам чумной палочки.

Пытаясь понять, как это могло произойти, год назад команда Краузе приступила к поискам следов чумы в разных уголках Европы и Азии, и нашла следы того, что чума несколько раз проникала в Европу из Азии и возвращалась назад на свою "родину", путешествуя в сторону Китая через современную территорию России и затем двигаясь обратно.

Череп одной из первых жертв чумы с российского Алтая, стоянка Афанасьево
© Наталья Шишлина
Ученые выяснили, что Европа "экспортировала" чуму в средние века

Эти открытия, как вспоминает ученый, заставили его задуматься о том, какую роль чума могла играть в истории эволюции человечества и колонизации Земли, а также о том, как долго она сопровождает наш вид. Для ответа на этот вопрос Краузе и его коллеги собрали обширную коллекцию из останков людей каменного века, живших на территории России, Германии, Балкан и Балтии, и попытались найти в них обрывки ДНК чумной палочки.

К большому удивлению генетиков, чумная палочка, вызвавшая эпидемии "черной смерти", присутствовала в Европе задолго до времени ее предполагаемого исхода из степей Монголии и Китая, где, как раньше считали ученые, находится ее родина. В пользу этого говорит то, что обрывки ДНК этой бактерии были найдены внутри костей сразу пяти древних жителей Европы, один из которых жил неподалеку от станицы Расшеватской в Ставропольском крае, а еще три – в странах Балтии.

Судя по примерно одинаковому набору мелких мутаций в "воскрешенной" ДНК всех пяти бактерий, они приходились близкими родственниками друг другу и являлись "кузенами" средневековой версии этого микроба, породившей все крупнейшие эпидемии чумы.

Череп кроманьонца из Чехии
© Martin Frouz
Генетики: в конце ледникового периода почти вся Европа вымерла

Их разносчиками, как считает Краузе, были первые индоевропейцы, предки первых современных жителей Европы, жившие в России и Украине, на территории степей Прикаспия и Причерноморья. Они проникли на территорию Европы примерно 5 тысяч лет назад и принесли с собой, по всей видимости, не только новые технологические "ноу-хау" и гены, связанные с перевариванием молока, но и первую мощнейшую эпидемию чумы.

Примерно через 500 лет, как показывает генетический анализ жертв чумы из Азии, эта бактерия начала путешествовать назад, двигаясь через степи Прикаспия и будущий Казахстан в сторону Средней Азии. И то и другое, как считает ученый, подтверждает его теорию о том, что чума была "спутником" человечества на протяжении почти всего времени существования цивилизации.

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