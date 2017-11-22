Ученые назвали пряность, которая помогает похудеть

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из Мичиганского университета установили, что корица помогает избавиться от лишнего веса. Соответствующее исследование опубликовано на сайте учебного заведения.
Оказалось, что под воздействием коричневого альдегида росло число генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, и количество белков Ucp1 и Fgf21, играющих важную роль в сжигании жира.
Таким образом, корица, которая широко используется в пищевой индустрии, может стать эффективным средством в борьбе с лишним весом, однако прежде чем начать употреблять эту пряность ради похудения, следует дождаться окончания исследований, подчеркивают специалисты.