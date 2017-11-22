МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Майкл Хьюз, известный сторонник теории "плоской Земли" и профессиональный каскадер, заявил о намерении доказать эту антинаучную теорию во время "полета в космос" на паровой ракете, сообщает Space.com

"Я не верю в науку, но я верю своим глазам. Я знаю все, что нужно об аэродинамике и поведении жидкости, и о том, как различные предметы движутся через воздух, как работает сопло ракет и как оно вырабатывает тягу. Все это является не наукой, а лишь набором формул. По сути, нет разницы между "наукой" и научной фантастикой", — заявил Хьюз в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Хьюз относит себя к небольшой группе маргиналов, которые заявляют о том, что Земля на самом деле является плоской, как об этом повествует Библия и мифы древних греков. Они утверждают, что все снимки с телескопов и фотографии Земли с орбиты являются плодом заговора ученых и изощренной мистификацией.

Эту конспирологическую теорию Хьюз планирует доказать на этих выходных, отправившись в полет на собственноручно построенной ракете. Каскадер надеется, что она поднимется на высоту примерно 550 метров, пролетит около километра и достигнет скорости в 1000 километров в час.

Эта ракета не является прямым аналогом российских "Протонов", американских "Сатурнов" или даже Falcon 9 Элона Маска и Blue Shepherd Джефа Безоса — из ее сопла вырываются не продукты сгорания топлива, а сжатый пар, закачанный в бак "космического корабля" под большим давлением.

Благодаря этому стоимость ракеты "конспиролога" составляет всего 20 тысяч долларов США, а большую часть деталей он собрал на свалках или купил за бесценок на интернет-аукционах.

Как пообещал Хьюз, запуск состоится в субботу на территории заброшенного городка Эмбой в пустыне Мохаве, а весь процесс подготовки к полету и сам полет будут транслироваться на канале каскадера в YouTube и других популярных видеосервисах.

В прошлом Хьюз уже пытался совершить "полет" в космос — в январе 2014 года он осуществил первый подобный трюк, поднявшись на высоту в несколько сотен метров. Идеи Хьюза уже привлекли внимание спонсоров с аналогичным мировоззрением, в ближайшем будущем он вместе с единомышленниками планирует создать новую версию ракеты, которая будет запускаться с воздушного шара и поднимется на высоту около 100 километров.