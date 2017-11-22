Ученые: загрязнение воздуха может вызывать бесплодие у мужчин

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Высокий уровень загрязнения воздуха может ухудшать качество спермы у мужчин, что может заметно повышать вероятность развития бесплодия и снижать уровень рождаемости в странах с плохой экологией, говорится в статье, опубликованной в журнале Occupational and Environmental Medicine.

"Сам по себе данный эффект достаточно мал с клинической точки зрения, но, тем не менее, он представляет важную угрозу для здоровья нации. Учитывая то, что воздух загрязнен почти во всех регионах проживания человека, даже слабое влияние загрязнителей на форму спермы может породить большое число бесплодных семейных пар", — пишут Синь Цянь Ляо (Xiang Qian Lao) из Китайского университета Гонконга (Китай) и его коллеги.

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет. Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии.

Ляо и его коллеги нашли первые однозначные свидетельства того, что эпидемия бесплодия и ухудшение экологии могут быть действительно связаны друг с другом, изучив данные, которые собирались клиниками Тайваня при наблюдении за здоровьем примерно 6,5 тысячи мужчин на протяжении последних 15 лет.

Эти медицинские сведения, как отмечают ученые, включали в себя и данные по качеству и жизнеспособности их спермы, что впервые позволило медикам оценить то, как то уровень загрязнения воздуха в том районе острова, где жили участники этих обследований на протяжении как минимум 2-3 лет, влиял на их репродуктивные способности.

Как оказалось, концентрация вредных аэрозолей в воздухе достаточно слабо, но влияла на два важных свойства сперматозоидов и семенной жидкости – форму мужских половых клеток и их подвижность, а также на ее консистенцию. Как правило, повышение массы этих частиц на 5 микрограмм на каждый кубический метр воздуха ухудшало свойства спермы на 1,29%, но при этом делало ее более густой как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане.

Подобные изменения, как отмечают ученые, негативно сказывались на общем уровне фертильности мужчин, живших в зонах с высоким уровнем загрязнения воздуха, из-за чего доля представителей сильного пола, страдавших от бесплодия или проблем с зачатием, была в этих уголках Тайваня гораздо выше, чем в среднем по острову.

Аналогичные проблемы, как считают китайские медики, могут быть характерны и для жителей других стран с развитой промышленностью, выбрасывающей в атмосферу большие количества аэрозолей и токсичных химических веществ. Этот феномен, соответственно, может быть одной из причин того, почему рождаемость заметно снизилась во многих государствах Земли в последние годы, несмотря на все усилия их правительств по повышению этого показателя.