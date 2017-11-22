Ученые: загрязнение воздуха может вызывать бесплодие у мужчин

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Высокий уровень загрязнения воздуха может ухудшать качество спермы у мужчин, что может заметно повышать вероятность развития бесплодия и снижать уровень рождаемости в странах с плохой экологией, говорится в статье, опубликованной в журнале Occupational and Environmental Medicine.
По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет. Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.
В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии.
Ляо и его коллеги нашли первые однозначные свидетельства того, что эпидемия бесплодия и ухудшение экологии могут быть действительно связаны друг с другом, изучив данные, которые собирались клиниками Тайваня при наблюдении за здоровьем примерно 6,5 тысячи мужчин на протяжении последних 15 лет.
Эти медицинские сведения, как отмечают ученые, включали в себя и данные по качеству и жизнеспособности их спермы, что впервые позволило медикам оценить то, как то уровень загрязнения воздуха в том районе острова, где жили участники этих обследований на протяжении как минимум 2-3 лет, влиял на их репродуктивные способности.
Как оказалось, концентрация вредных аэрозолей в воздухе достаточно слабо, но влияла на два важных свойства сперматозоидов и семенной жидкости – форму мужских половых клеток и их подвижность, а также на ее консистенцию. Как правило, повышение массы этих частиц на 5 микрограмм на каждый кубический метр воздуха ухудшало свойства спермы на 1,29%, но при этом делало ее более густой как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане.
Подобные изменения, как отмечают ученые, негативно сказывались на общем уровне фертильности мужчин, живших в зонах с высоким уровнем загрязнения воздуха, из-за чего доля представителей сильного пола, страдавших от бесплодия или проблем с зачатием, была в этих уголках Тайваня гораздо выше, чем в среднем по острову.
Аналогичные проблемы, как считают китайские медики, могут быть характерны и для жителей других стран с развитой промышленностью, выбрасывающей в атмосферу большие количества аэрозолей и токсичных химических веществ. Этот феномен, соответственно, может быть одной из причин того, почему рождаемость заметно снизилась во многих государствах Земли в последние годы, несмотря на все усилия их правительств по повышению этого показателя.